ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ в 2025 году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, в том числе 5,5 тысячи западного производства, это в два раза выше показателей 2024 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.