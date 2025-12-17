Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 17.12.2025 (обновлено: 14:27 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/belousov-2062635466.html
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов - РИА Новости, 17.12.2025
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов
ВСУ в 2025 году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, в том числе 5,5 тысячи западного производства, это в два раза выше показателей 2024 года, заявил... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:17:00+03:00
2025-12-17T14:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
андрей белоусов
вооруженные силы рф
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061880286_24:0:1260:695_1920x0_80_0_0_8282494b9a0f3628694e389f9ba14ffa.jpg
https://ria.ru/20251217/putin-2062627252.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0d/2061880286_178:0:1105:695_1920x0_80_0_0_922db90672b0be0d8a291a902fdfeb8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, андрей белоусов, вооруженные силы рф, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов

Белоусов: ВСУ потеряли оружия вдвое больше, чем в прошлом году, 103 тыс образцов

© РИА НовостиМинистр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с военкорами
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ВСУ в 2025 году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, в том числе 5,5 тысячи западного производства, это в два раза выше показателей 2024 года, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«
"Они лишились свыше 103 тысяч различных образцов вооружений военной техники, в том числе порядка 5,5 тысяч западного производства -это практически в два раза выше показателей 2024 года", - сказал Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.
Президент Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Добьемся военным путем". Путин выступил с предупреждением Украине
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныАндрей БелоусовВооруженные силы РФУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала