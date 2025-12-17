https://ria.ru/20251217/belousov-2062635466.html
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов
ВСУ в 2025 году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, в том числе 5,5 тысячи западного производства, это в два раза выше показателей 2024 года, заявил
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
андрей белоусов
вооруженные силы рф
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
россия
ВСУ в этом году потеряли более 103 тысяч образцов оружия, заявил Белоусов
