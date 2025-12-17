https://ria.ru/20251217/belousov-2062634798.html
Белоусов рассказал о ситуации в днепровской островной зоне
Белоусов рассказал о ситуации в днепровской островной зоне
Вооруженные силы РФ надежно удерживают днепровскую островную зону, отражают десанты ВСУ на Тендровскую и Кинбурнскую косы, заявил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 17.12.2025
Белоусов рассказал о ситуации в днепровской островной зоне
