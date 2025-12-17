https://ria.ru/20251217/belousov-2062633270.html
Белоусов рассказал о важности освобождения Купянска
Взятие Купянска расширит "полосу безопасности" в Харьковской области и снизит угрозу обстрелов противником северных районов Луганской народной республики,... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:12:00+03:00
2025-12-17T14:35:00+03:00
