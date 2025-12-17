Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о важности освобождения Купянска - РИА Новости, 17.12.2025
14:12 17.12.2025 (обновлено: 14:35 17.12.2025)
Белоусов рассказал о важности освобождения Купянска
Взятие Купянска расширит "полосу безопасности" в Харьковской области и снизит угрозу обстрелов противником северных районов Луганской народной республики,... РИА Новости, 17.12.2025
луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), андрей белоусов
Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Андрей Белоусов
Военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
Военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор в Купянске, территория которого перешла под полный контроль российских военных. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Взятие Купянска расширит "полосу безопасности" в Харьковской области и снизит угрозу обстрелов противником северных районов Луганской народной республики, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
"Группировка войск "Запад" заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделений ВСУ. Это позволит расширить "полосу безопасности" в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противником северных районов ЛНР", - сказал он в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Луганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Андрей Белоусов
 
 
