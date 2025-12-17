Рейтинг@Mail.ru
Обрушение обороны ВСУ неизбежно, заявил Белоусов
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.12.2025 (обновлено: 15:54 17.12.2025)
Обрушение обороны ВСУ неизбежно, заявил Белоусов
Обрушение обороны ВСУ неизбежно, это наконец понимают западные кураторы Киева, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
андрей белоусов
вооруженные силы украины
россия
киев
в мире, россия, киев, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине
Обрушение обороны ВСУ неизбежно, заявил Белоусов

Белоусов назвал обрушение обороны ВСУ неизбежным

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обрушение обороны ВСУ неизбежно, это наконец понимают западные кураторы Киева, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
"В конечном итоге подтвердилось то, что было очевидным с самого начала - обрушение обороны ВСУ неизбежно. Наконец и западные кураторы Киева это отчетливо понимают", - сказал Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Уже проиграла". На Западе забили тревогу из-за происходящего на Украине
15 декабря, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
