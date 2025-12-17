Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Бельгия потребовала увеличить гарантии в вопросе российских активов
12:36 17.12.2025
СМИ: Бельгия потребовала увеличить гарантии в вопросе российских активов
в мире
бельгия
россия
украина
евросоюз
euroclear
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире, бельгия, россия, украина, евросоюз, euroclear, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Бельгия, Россия, Украина, Евросоюз, Euroclear, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Soir: Бельгия требует от ЕС увеличить финансовые гарантии по вопросу активов РФ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Бельгия требует увеличения размеров финансовых гарантий от стран Евросоюза, чтобы дать свое согласие на изъятие российских активов, замороженных на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear, сообщает газета Soir со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, объем российских активов, замороженных в ЕС, составляет 210 миллиардов евро, из них 185 миллиардов находятся у гиганта международных финансов Euroclear, однако по утверждению Бельгии, риски значительно превышают эти суммы.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Рейтинг Euroclear может снизиться из-за кредита из активов России Киеву
Вчера, 04:30
"От лидеров, прежде всего, ожидают решения самого болезненного вопроса, поднятого Бельгией. А именно: каков будет размер финансовых гарантий, которые каждая из стран ЕС готова предоставить... При этом, по мнению некоторых ее партнеров, Бельгия продолжает повышать ставки", - пишет Soir.
По информации газеты, премьер Бельгии Барт де Вевер считает, что ЕС в случае изъятия активов лишит Украину важного рычага на будущих переговорах, поскольку одновременно предоставить Киеву кредит, обеспеченный этими активами, и включить их в возможное соглашение будет невозможно.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Дмитриев предрек ЕС коллапс
Вчера, 11:13
 
