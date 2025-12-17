Рейтинг@Mail.ru
Баскетбол
Баскетбол
 
20:07 17.12.2025
"Самара" проиграла "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ
2025-12-17T20:07:00+03:00
2025-12-17T20:07:00+03:00
баскетбол
спорт
самара
никита михайловский
автодор
самара
енисей
единая лига втб
самара
спорт, самара, никита михайловский, автодор, самара, енисей, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Самара, Никита Михайловский, Автодор, Самара, Енисей, Единая Лига ВТБ
Никита Михайловский
Никита Михайловский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : БК "Самара"
Никита Михайловский. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Баскетболисты "Самары" на своем паркете проиграли красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Самаре завершилась со счетом 94:72 (20:15, 31:17, 23:20, 20:20). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Самары" Никита Михайловский (21 очко). У победителей лидером по набранным результативным баллам стал Данило Тасич (17).
"Самара" продлила серию поражений с начала чемпионата до 15 игр и замыкает таблицу. "Енисей" (6 побед, 9 поражений) располагается на восьмой позиции.
В следующем матче "Самара" 20 декабря примет саратовский "Автодор", "Енисей" 25 декабря на выезде встретится с пермской "Пармой".
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
12 декабря, 21:25
 
Баскетбол
 
