"Самара" проиграла "Енисею" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Самары" на своем паркете проиграли красноярскому "Енисею" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Красноярский "Енисей" выиграл "Самару"