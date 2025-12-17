Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Футбол
 
02:22 17.12.2025
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
"Барселона" на выезде обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Новости
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании

"Барселона" обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Андреас Кристенсен (77-я минута) и Маркус Рэшфорд (90).
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген провел свой первый матч в составе "сине-гранатовых" с мая 2025 года. С сентября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб два матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба.
"Барселона", которая является действующим победителем Кубка Испании, вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Выступающая в третьем дивизионе чемпионата Испании "Гвадалахара" завершила выступление на турнире.

Результаты остальных матчей дня:

  • "Депортиво" - "Мальорка" - 1:0;
  • "Эйбар" - "Эльче" - 0:1;
  • "Спортинг Хихон" - "Валенсия" - 0:2;
  • "Эльденсе" - "Реал Сосьедад" - 1:2.
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"Реал Сосьедад" с Захаряном проиграл "Жироне"
13 декабря, 00:56
 
ФутболСпортАндреас КристенсенМаркус РэшфордМарк-Андре тер ШтегенБарселонаГвадалахараКубок Испании
 
