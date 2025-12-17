https://ria.ru/20251217/barselona-2062519245.html
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
"Барселона" на выезде обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T02:22:00+03:00
2025-12-17T02:22:00+03:00
2025-12-17T02:22:00+03:00
футбол
спорт
андреас кристенсен
маркус рэшфорд
марк-андре тер штеген
барселона
гвадалахара
кубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081315_0:27:1600:927_1920x0_80_0_0_4660bdb315f0108f3a23c0e8b139591a.jpg
/20251213/futbol-2061777844.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081315_0:0:1424:1067_1920x0_80_0_0_15d0080a90641635070b13464e4fa4d8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, андреас кристенсен, маркус рэшфорд, марк-андре тер штеген, барселона, гвадалахара, кубок испании
Футбол, Спорт, Андреас Кристенсен, Маркус Рэшфорд, Марк-Андре тер Штеген, Барселона, Гвадалахара, Кубок Испании
"Барселона" с трудом обыграла "Гвадалахару" в 1/16 финала Кубка Испании
"Барселона" обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. "Барселона" на выезде обыграла "Гвадалахару" в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Гвадалахаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Отличились Андреас Кристенсен (77-я минута) и Маркус Рэшфорд (90).
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген провел свой первый матч в составе "сине-гранатовых" с мая 2025 года. С сентября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб два матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба.
"Барселона", которая является действующим победителем Кубка Испании, вышла в 1/8 финала Кубка Испании. Выступающая в третьем дивизионе чемпионата Испании "Гвадалахара" завершила выступление на турнире.
Результаты остальных матчей дня:
- "Депортиво" - "Мальорка" - 1:0;
- "Эйбар" - "Эльче" - 0:1;
- "Спортинг Хихон" - "Валенсия" - 0:2;
- "Эльденсе" - "Реал Сосьедад" - 1:2.