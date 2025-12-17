Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил РИА Новости посол Бангладеш в России Назрул Ислам.

Посол подчеркнул, что проект имеет для Бангладеш стратегическое значение с учётом масштабов национальных вооружённых сил и экспортного потенциала.

"У нас большая армия. Мы считаем, что этот завод сможет обеспечивать не только нас, но и другие развивающиеся страны, если будет реализован соответствующий план", - пояснил дипломат.