Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 17.12.2025
03:50 17.12.2025
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова
Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
бангладеш
россия
москва
бангладеш
россия
москва
в мире, бангладеш, россия, москва
В мире, Бангладеш, Россия, Москва
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова

РИА Новости: Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов АК

© AP Photo / A.M. AhadМужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / A.M. Ahad
Мужчина поднимает национальный флаг Бангладеш на крыше своего дома в Дакке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил РИА Новости посол Бангладеш в России Назрул Ислам.
"Рассматривается (возможность - ред.) создания в Бангладеш завода Калашникова. Переговоры продолжаются. Недавно начальник штаба сухопутных войск провёл предварительные обсуждения по этому вопросу", - сказал Ислам.
Посол подчеркнул, что проект имеет для Бангладеш стратегическое значение с учётом масштабов национальных вооружённых сил и экспортного потенциала.
"У нас большая армия. Мы считаем, что этот завод сможет обеспечивать не только нас, но и другие развивающиеся страны, если будет реализован соответствующий план", - пояснил дипломат.
При этом он отметил, что продвижение проекта будет поэтапным. По его словам, существующие шаги по его реализации, вероятно, будут возможны после завершения предстоящих всеобщих выборов в Бангладеш и принятия решений в Москве. Он также указал, что сложность передачи технологий является одним из ключевых факторов, влияющих на сроки реализации данной инициативы.
