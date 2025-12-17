https://ria.ru/20251217/bangladesh-2062523718.html
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова - РИА Новости, 17.12.2025
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова
Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T03:50:00+03:00
2025-12-17T03:50:00+03:00
2025-12-17T03:50:00+03:00
в мире
бангладеш
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897872140_0:358:2998:2044_1920x0_80_0_0_7c401773145bd16bb4a8accf17f0faa9.jpg
https://realty.ria.ru/20250915/dominanta-2041990133.html
https://ria.ru/20251204/bangladesh-2059712669.html
бангладеш
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897872140_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_31d0a12baebcda83578d8770a83acd8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бангладеш, россия, москва
В мире, Бангладеш, Россия, Москва
Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов Калашникова
РИА Новости: Бангладеш хочет построить завод по производству автоматов АК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Бангладеш и Россия ведут предварительные переговоры о создании на территории южноазиатской страны предприятия по производству автоматов Калашникова, заявил РИА Новости посол Бангладеш в России Назрул Ислам.
"Рассматривается (возможность - ред.) создания в Бангладеш
завода Калашникова. Переговоры продолжаются. Недавно начальник штаба сухопутных войск провёл предварительные обсуждения по этому вопросу", - сказал Ислам.
Посол подчеркнул, что проект имеет для Бангладеш стратегическое значение с учётом масштабов национальных вооружённых сил и экспортного потенциала.
"У нас большая армия. Мы считаем, что этот завод сможет обеспечивать не только нас, но и другие развивающиеся страны, если будет реализован соответствующий план", - пояснил дипломат.
При этом он отметил, что продвижение проекта будет поэтапным. По его словам, существующие шаги по его реализации, вероятно, будут возможны после завершения предстоящих всеобщих выборов в Бангладеш и принятия решений в Москве
. Он также указал, что сложность передачи технологий является одним из ключевых факторов, влияющих на сроки реализации данной инициативы.