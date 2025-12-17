Участники форума в Ашхабаде поддержали концепцию глобальной безопасности

Пленарное заседание международного форума на тему "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в конгресс-центре Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото

АШХАБАД, 17 дек – РИА Новости. Участники международного форума мира и доверия приветствовали разработку Туркменией концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, Участники международного форума мира и доверия приветствовали разработку Туркменией концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, следует из текста Ашхабадской декларации, опубликованной с среду в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".

"Приветствуем деятельность Туркменистана по разработке Концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, направленной на формирование современного понимания коллективного мира, основанного на доверии, уважении суверенитета, нейтралитете и невмешательстве, призванной дополнить развивающуюся глобальную архитектуру безопасности практическими механизмами, которые устраняют различия и отдают приоритет мирному сосуществованию над конфронтацией", – отмечается в декларации.

Участники форума призвали государства ООН Движение неприсоединения и другие международные организации поддержать усилия по продвижению Концепции глобальной безопасности под эгидой Организации Объединенных Наций. В декларации также подчеркивается, что нейтралитет воплощает "не безразличие, а ответственность" и приверженность предотвращению конфликтов посредством беспристрастности и укрепления доверия.

В документе также содержится предложение создать на территории Туркмении палату посредничества во имя мира под эгидой ООН и университет мира и нейтралитета в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, участники форума поддержали инициативу провозгласить 2028 год "Годом международного права".