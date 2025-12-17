Участники форума в Ашхабаде поддержали концепцию глобальной безопасности

АШХАБАД, 17 дек – РИА Новости. Участники международного форума мира и доверия приветствовали разработку Туркменией концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, следует из текста Ашхабадской декларации, опубликованной с среду в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Форум прошел 12 декабря, он был приурочен к Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В мероприятии приняли участие главы государств и правительств 15 стран, включая президента России Владимира Путина, лидеров Армении, Ирака, Ирана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, а также премьер-министры Азербайджана, Грузии и Пакистана.
"Это приведет к слому системы". О чем договорился Путин в Ашхабаде
12 декабря, 17:18
"Приветствуем деятельность Туркменистана по разработке Концепции глобальной безопасности, основанной на нейтралитете, направленной на формирование современного понимания коллективного мира, основанного на доверии, уважении суверенитета, нейтралитете и невмешательстве, призванной дополнить развивающуюся глобальную архитектуру безопасности практическими механизмами, которые устраняют различия и отдают приоритет мирному сосуществованию над конфронтацией", – отмечается в декларации.
Участники форума призвали государства ООН, Движение неприсоединения и другие международные организации поддержать усилия по продвижению Концепции глобальной безопасности под эгидой Организации Объединенных Наций. В декларации также подчеркивается, что нейтралитет воплощает "не безразличие, а ответственность" и приверженность предотвращению конфликтов посредством беспристрастности и укрепления доверия.
В документе также содержится предложение создать на территории Туркмении палату посредничества во имя мира под эгидой ООН и университет мира и нейтралитета в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Кроме того, участники форума поддержали инициативу провозгласить 2028 год "Годом международного права".
В ходе визита в Туркмению Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами Турции, Ирана, Ирака и Пакистана, а также принял участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-летия нейтралитета страны.
Эрдоган и Путин в Ашхабаде обсудили мирные инициативы по Украине
12 декабря, 16:33