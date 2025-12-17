Рейтинг@Mail.ru
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
Футбол
 
00:25 17.12.2025
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Ботафого" задерживает выплату петербургскому "Зениту" за нападающего Артура, сообщает портал Globo. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T00:25:00+03:00
2025-12-17T00:25:00+03:00
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ

"Ботафого" задерживает выплату "Зениту" за Артура из-за санкций

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Ботафого" задерживает выплату петербургскому "Зениту" за нападающего Артура, сообщает портал Globo.
Артур перешел в "Ботафого" из "Зенита" в январе 2025 года. Сумма задолженности со стороны бразильского клуба составляет 3,1 млн евро. Отмечается, что суммарно "Ботафого" должен выплатить "Зениту" за переход Артура 10 миллионов евро.
Сообщается, что оставшаяся сумма долга "Ботафого" - первоначальные взносы за приобретение футболиста. Как заявили в бразильском клубе, выплата средств не была произведена из-за санкций, наложенных правительством США на сделки с российскими клубами.
В 2025 году Артур сыграл за "Ботафого" 48 матчей и забил восемь мячей. Отмечается, что в скором времени клуб может выставить игрока на трансфер. По информации издания, агенты футболиста находятся в Катаре и не исключают возможности перехода.
Артур выступал за "Зенит" с января 2024 года и провел за команду 35 матчей, в которых забил семь мячей. Вместе с петербургской командой полузащитник выиграл чемпионат и Кубок страны, а также завоевал Суперкубок России.
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
1 декабря, 10:34
Жена Семака сообщила, что ее чуть не сбила машина
1 декабря, 10:34
 
