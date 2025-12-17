https://ria.ru/20251217/artur-2062510731.html
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
Бразильский футбольный клуб "Ботафого" задерживает выплату петербургскому "Зениту" за нападающего Артура, сообщает портал Globo. РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T00:25:00+03:00
2025-12-17T00:25:00+03:00
2025-12-17T00:25:00+03:00
футбол
спорт
зенит
артур
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994786513_0:71:2874:1688_1920x0_80_0_0_7c4be5b3fbb50de5ea511fdb12a9c49b.jpg
/20251201/semak-2058864338.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994786513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2ead047ff1a7f80c54aeca59c01a97a6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зенит, артур, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Зенит, Артур, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Зениту" задерживают выплату за футболиста из-за санкций, пишут СМИ
"Ботафого" задерживает выплату "Зениту" за Артура из-за санкций
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Бразильский футбольный клуб "Ботафого" задерживает выплату петербургскому "Зениту" за нападающего Артура, сообщает портал Globo.
Артур перешел в "Ботафого" из "Зенита" в январе 2025 года. Сумма задолженности со стороны бразильского клуба составляет 3,1 млн евро. Отмечается, что суммарно "Ботафого" должен выплатить "Зениту" за переход Артура 10 миллионов евро.
Сообщается, что оставшаяся сумма долга "Ботафого" - первоначальные взносы за приобретение футболиста. Как заявили в бразильском клубе, выплата средств не была произведена из-за санкций, наложенных правительством США на сделки с российскими клубами.
В 2025 году Артур сыграл за "Ботафого" 48 матчей и забил восемь мячей. Отмечается, что в скором времени клуб может выставить игрока на трансфер. По информации издания, агенты футболиста находятся в Катаре и не исключают возможности перехода.
Артур выступал за "Зенит" с января 2024 года и провел за команду 35 матчей, в которых забил семь мячей. Вместе с петербургской командой полузащитник выиграл чемпионат и Кубок страны, а также завоевал Суперкубок России.