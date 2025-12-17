Рейтинг@Mail.ru
"Биография мешает мне работать": почему Андропов скрывал свое прошлое?
"Биография мешает мне работать": почему Андропов скрывал свое прошлое?
"Биография мешает мне работать": почему Андропов скрывал свое прошлое? - РИА Новости, 17.12.2025
"Биография мешает мне работать": почему Андропов скрывал свое прошлое?
Биография Юрия Андропова, одного из самых закрытых советских руководителей, полна белых пятен. Пятнадцать лет он возглавлял КГБ. Потом еще 15 месяцев стоял во главе Советского Союза.
"Биография мешает мне работать": почему Андропов скрывал свое прошлое?

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании, посвященном 60-летию образования СССР
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Биография Юрия Андропова, одного из самых закрытых советских руководителей, полна белых пятен. Пятнадцать лет он возглавлял КГБ. Потом еще 15 месяцев стоял во главе Советского Союза. При этом о самом Андропове известно очень мало.
Кем на самом деле был Юрий Владимирович и почему сам путался в своем происхождении?

"Эта проклятая биография мешает мне работать"

Юрий Андропов всегда старался избегать разговоров о своем прошлом. Еще в юности его заподозрили в непролетарском происхождении, в том, что его отец был офицером царской армии и белогвардейцем.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСтудент Рыбинского техникума водного транспорта Юрий Андропов в 1936 году
Студент рыбинского техникума водного транспорта Юрий Андропов в 1936 году - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Студент Рыбинского техникума водного транспорта Юрий Андропов в 1936 году
"Свою раннюю биографию знаю только со слов", — оправдывался Андропов на многочасовых комсомольских собраниях. В комиссии не очень верили, что он — сын железнодорожного рабочего, который происходил из донских казаков и никакого отношения к белым не имел.
Партийная карьера, которую он тогда активно строил, могла оказаться под угрозой. Когда в 1939-м от него потребовали объясниться в последний раз, Юрий Владимирович заявил: "Эта проклятая биография мешает мне работать".
Известно, что он был на карандаше у органов госбезопасности. В 1949 году Андропов участвовал в одном из самых громких коррупционных процессов в СССР, "ленинградском деле" — был свидетелем. В число обвиняемых попал покровитель и даже, по словам самого Андропова, его "учитель" Геннадий Куприянов. На следствии Юрий Владимирович открестился от него. После назначения Андропова главой КГБ связанные с делом документы, по одной из версий, изъяли из архива и уничтожили.
© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкПредседатель КГБ СССР Юрий Андропов
Председатель КГБ СССР Юрий Андропов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Председатель КГБ СССР Юрий Андропов

Путал данные в анкетах

Разобраться в родословной Андропова невероятно сложно. Он везде умудрялся указывать разные данные, и каким-то образом никто на этом не заострял внимания. Особенно много путаницы возникало с родителями будущего генсека.
Известно, что в 1937 году Андропов писал о том, что его мать, Евгения Карловна Флекенштейн "происходила из Москвы (из семьи ремесленника)". В том же году в беседе с инструктором ВЛКСМ, выполнявшим роль партийного следователя, Андропов сообщил другие сведения. Якобы еще в младенческом возрасте его мать была подкинута в семью уроженца Финляндии, часового мастера и ювелира Карла Флекенштейна, проживавшего в Москве.
© Depositphotos.com / Andrey PopovАлмаз
Алмаз - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Popov
Алмаз
Немного позже появилась версия о том, что Евгения Флекенштейн "родилась в семье прачки или горничной".

Железнодорожник или белый офицер?

После смерти главы семьи магазином начала заправлять его супруга Евдокия Михайловна. Мать же Андропова в семейном бизнесе не участвовала, а с 17 лет работала учителем музыки в женской гимназии Ф. Ф. Мансбаха в Москве.
Затем она встретила Владимира Константиновича Андропова, который и считается отцом ребенка. О нем, кстати, также сведения весьма противоречивы.
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЛокомотив едет по Восточно-Сибирской железной дороге
Локомотив едет по Восточно-Сибирской железной дороге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Локомотив едет по Восточно-Сибирской железной дороге
В автобиографии 1939 года Андропов указал: "Отец мой работал в 1914-15 годах на станции Нагутская дежурным по станции и начальником станции. <…> Умер в 1919 году от сыпного тифа. Происходит из донских казаков".
В другой автобиографии сказано, что "отец учился в Институте путей сообщения, но был оттуда исключен за пьянство". Краеведы Нагутской отыскали сведения об Андропове-старшем, который был не просто железнодорожным служащим, как указывал его сын, а инженером, представителем интеллигенции.
Существует версия, что он был приемным отцом, а настоящий — бежавший за границу белый офицер — остался неизвестным. Документального подтверждения ей нет.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОфицеры Белой гвардии
Офицеры Белой гвардии - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Офицеры Белой гвардии

Умирала несколько раз

В любом случае брак с Владимиром Андроповым оказался недолгим. После его смерти Флекенштейн уехала вместе с ребенком в Осетию, где в 1921 году снова вышла замуж — за Виктора Александровича Федорова. Сам Андропов в анкетах принижал роль родного отца в своей жизни, часто настаивал на том, что его воспитывал отчим, простой помощник машиниста.
Как предполагает в своей книге "Предвечный трибунал: убийство Советского Союза" исследователь Алексей Кофанов, Евгения Флекенштейн "умирала" много раз. Андропов в своих автобиографиях указывал в качестве года смерти матери и 1929-й, и 1930-й, и 1931 год.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБюсты видных политических деятелей на "Аллее правителей" ХХ века в Москве
Бюсты видных политических деятелей на Аллее Правителей ХХ века в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Бюсты видных политических деятелей на "Аллее правителей" ХХ века в Москве
Впрочем, загадки и тайны, окружающие родителей генсека, — лишь отражение эпохи, когда реальные биографии подгонялись под партийные стандарты.
 
 
 
