Юным пассажирам рейсов бизнес-класса "Аэрофлота" подарят игрушку-медведя - РИА Новости, 17.12.2025
13:26 17.12.2025
Юным пассажирам рейсов бизнес-класса "Аэрофлота" подарят игрушку-медведя
Юные пассажиры бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" получат мягкую игрушку – белого медведя в ретро-форме пилота, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. РИА Новости, 17.12.2025
2025
© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Юные пассажиры бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" получат мягкую игрушку – белого медведя в ретро-форме пилота, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Подарки получат дети в возрасте от трех до 11 лет, которые путешествуют в классе "Бизнес" на собственных рейсах авиакомпании. Сувенир станет дополнением к обновленным детским наборам и меню, которые доступны во всех классах обслуживания.
В пресс-службе отмечают, что белый медвежонок в качестве подарка был выбран не случайно: это отсылка к истории авиакомпании и первым покорителям неба, среди которых были полярные летчики.
"Ожидается, что необычный брендированный подарок от “Аэрофлота” придется юным пассажирам по душе и станет приятным напоминанием о полете", – указано в сообщении компании.
Также в конце 2024 года перевозчик запустил скидку 50% для детей на внутренних направлениях, а этой осенью обновил детское меню и дорожные наборы, которые доступны для всех юных путешественников.
В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона человек.
Ранее в пресс-службе перевозчика сообщили, что "Аэрофлот" проведет традиционную акцию "Новогодние чудеса на высоте" для пассажиров 21 российских и международных рейсов.
