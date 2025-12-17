Юным пассажирам рейсов бизнес-класса "Аэрофлота" подарят игрушку-медведя

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Юные пассажиры бизнес-класса на рейсах "Аэрофлота" получат мягкую игрушку – белого медведя в ретро-форме пилота, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Подарки получат дети в возрасте от трех до 11 лет, которые путешествуют в классе "Бизнес" на собственных рейсах авиакомпании. Сувенир станет дополнением к обновленным детским наборам и меню, которые доступны во всех классах обслуживания.

В пресс-службе отмечают, что белый медвежонок в качестве подарка был выбран не случайно: это отсылка к истории авиакомпании и первым покорителям неба, среди которых были полярные летчики.

"Ожидается, что необычный брендированный подарок от “Аэрофлота” придется юным пассажирам по душе и станет приятным напоминанием о полете", – указано в сообщении компании.

Также в конце 2024 года перевозчик запустил скидку 50% для детей на внутренних направлениях, а этой осенью обновил детское меню и дорожные наборы, которые доступны для всех юных путешественников.

В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона человек.