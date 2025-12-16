Зеленский надеется на встречу с Трампом

Зеленский уже после встречи в Берлине предположил, что далее их переговорные команды могут встретиться в США, "может, даже на выходных". "А далее, после, соответственно, этой встречи будет видно. Будем думать о встрече на уровне лидеров, в частности с президентом США", - выразил надежду Зеленский. Его аудиозаявление журналистам публикует телеканал "Новости. Live".