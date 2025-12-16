Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме" - РИА Новости, 16.12.2025
16:01 16.12.2025
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме"
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме" - РИА Новости, 16.12.2025
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме"
Петербургский конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" становится центром притяжения для крупнейших отраслевых проектов страны, в ноябре во всех павильонах... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:01:00+03:00
2025-12-16T16:01:00+03:00
2025
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме"

Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме"
Выставка Металл-Экспо впервые состоялась в петербургском Экспофоруме - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ООО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"
Выставка "Металл-Экспо" впервые состоялась в петербургском "Экспофоруме"
МОСКВА, 16 дек - пресс-служба "ЭкспоФорум-Интернэшнл". Петербургский конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" становится центром притяжения для крупнейших отраслевых проектов страны, в ноябре во всех павильонах комплекса развернулась 32-я Международная промышленная выставка "Металл-Экспо’2025".
В 2026 году организаторы намерены повторить удачный опыт, а их примеру последует авторитетная Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility.
"Металл-Экспо’2025" прошла в Экспофоруме с 11 по 14 ноября. Выставку посетили свыше 25 тысяч специалистов из ключевых отраслей, потребляющих металлопродукцию: строительство, машиностроение, топливно-энергетический комплекс, транспорт, логистика и металлоторговля. В "Металл-Экспо’2025" приняли участие свыше 800 компаний, почти половина – из Китая, Индии, Ирана, Беларуси, Турции, Кореи, Италии, Германии, Австрии и Узбекистана. Площадь экспозиции превысила 40 тысяч квадратных метров.
В 2026 году еще одно отраслевое событие впервые пройдет в Петербурге. С 25 по 28 августа состоится Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля MIMS Automobility Saint Petersburg. Ожидается более 45 тысяч гостей из 89 регионов России и 20 стран. Площадь экспозиции превысит 60 тысяч квадратных метров. Национальные коллективные стенды представят Китай, Корея, Турция, Индия, Египет, Иран.
Развитие в регионах – одна из ключевых целей Стратегии конгрессно-выставочной отрасли, утвержденной правительством РФ. Крупные события продуцируют и укрепляют деловые связи, повышают инвестиционный климат и международную привлекательность территории, оказывают мультипликативный эффект на экономику за счет стимулирования смежных отраслей.
По мнению и. о. генерального директора компании "ЭкспоФорум-Интернэшнл" Николая Козлова, переезд деловых мероприятий из столицы в регионы способствует их развитию, продвижению технологий и инноваций, создаёт дополнительные стимулы для устойчивого экономического, промышленного и социокультурного роста.
Конгрессно-выставочная индустрия также создает уникальную среду для формирования и развития широкого спектра компетенций. Служит кузницей кадров и новых лидеров, которые будут обеспечивать реализацию стратегических приоритетов страны.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
