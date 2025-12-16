Вучич ожидает важных новостей по NIS

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич ожидает важных новостей по "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) ранее 15 января - уже на следующей неделе.

"Не уверен, что будем ждать до 15 января, думаю, что до понедельника-вторника у нас будут важные и, надеюсь, хорошие новости для граждан Сербии", - заявил Вучич журналистам во вторник и добавил, что уже 68 дней в страну не поступило ни капли сырой нефти, но никто этого не почувствовал.

Лавров в ходе посольского круглого стола перед тем указал, что действует межправсоглашение между РФ Сербией , где сказано, что никакой национализации быть не может без обоюдного согласия. По его словам, решение может быть в том, чтобы найти способ дальнейшей работы NIS независимо "от тех возможностей, которые есть у США, чтобы это предприятие наказать".

Ранее Вучич сказал, что власти Сербии "возьмут дело в свои руки", если российская сторона не продаст третьей стороне контрольный пакет акций "Нефтяной индустрии Сербии" под санкциями США до 15 января. Он добавил, что надеется на понимание российской стороны.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заседания с президентом, членами правительства и директорами госкомпаний в понедельник сказала, что сербские власти готовы, если потребуется, принимать тяжелые решения по NIS для защиты интересов граждан и государства.

Вучич заявил 2 декабря, что Центробанк Сербии может в любой момент получить вторичные санкции из-за финансовых операций с NIS, санкции США против которой вступили в силу 9 октября, что будет означать катастрофические последствия для всей финансовой системы страны.

Скупщина Сербии поддержала 3 декабря проект бюджета на 2026 год, в котором 164 миллиарда динаров (около 1,4 миллиарда евро) зарезервировано на случай, если республика будет вынуждена взять контроль над NIS.