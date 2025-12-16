Во Владимире возбудили дело о похищении мужчины

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. СУСК по Владимирской области СУСК по Владимирской области сообщило о возбуждении дела о похищении после того, как группа мужчин насильно вывезла местного жителя в поле и заставила подписать документы купли-продажи объектов недвижимости, трое фигурантов, по данным УМВД, арестованы, четвертого ищут.

"В Октябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений), по факту похищения жителя Владимира 1981 года рождения", - сообщается в Telegram-канале СУСК.

Отмечается, что 8 декабря потерпевший вышел на прогулку во двор своего дома во Владимире , где к нему подошли несколько мужчин. Затем "против его воли с применением насилия он был помещен в автомобиль Toyota и вывезен в поле, где под принуждением подписал договоры купли-продажи на объекты недвижимости и иные документы". После этого мужчина был возвращен фигурантами по месту жительства.

Очевидцем происшествия стала знакомая похищенного, которая вызвала правоохранительные органы, уточняет следственное управление.

Полиция возбудила дело о вымогательстве, СУСК инициировало передачу дела, подчеркивает ведомство.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону, подозреваемых задержали на территории Московской области . Ими оказались 56-летний житель Владимира, 55-летний и 46-летний жители Москвы . Их 53-летний сообщник успел скрыться.

"Установлено, что в течение нескольких лет у потерпевшего с одним из задержанных граждан оставались неразрешенные финансовые вопросы. Злоумышленник был должен 44-летнему мужчине крупную сумму денег", - отмечает полиция.

По данным УМВД, мужчину заставили подписать договоры купли-продажи его квартиры и частного дома, а также написать долговые расписки на общую сумму почти 70 миллионов рублей.