В Ульяновске массажиста осудили за сексуальное насилие над девочкой

САМАРА, 16 дек - РИА Новости. Суд назначил 8,5 лет лишения свободы жителю Ульяновска, который во время сеанса массажа совершил сексуальное насилие над 15-летней девочкой, сообщило СУСК России по Ульяновской области.
"Собранные следователем следственного отдела по Засвияжскому району СУСК России по Ульяновской области доказательства оказались достаточными для признания виновным 37-летнего жителя областного центра в преступлении против половой свободы несовершеннолетней (часть 3 статьи 132 УК РФ). Приговором суда... мужчина осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с 1 годом ограничения свободы", - говорится в сообщении.
Следствие и суд установили, что в 2025 году мужчина разместил объявление, в котором объявил набор моделей от 14 до 16 лет для тренировки техники массажа. Он оказывал услуги в одном из салонов красоты в Засвияжском районе Ульяновска. Преступление было совершено в июле 2025 года во время массажа 15-летней потерпевшей.
Во время предварительного и судебного следствия фигурант дела находился под стражей.