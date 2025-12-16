Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
 
13:57 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/udmurtija-2062375374.html
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО - РИА Новости, 16.12.2025
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО
Власти Удмуртии в 2026 году продолжат субсидировать покупку и установку оборудования для газификации и проведение работ внутри границ участков для ветеранов... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T13:57:00+03:00
2025-12-16T13:57:00+03:00
удмуртская республика
завьяловский район
александр бречалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
https://ria.ru/20251216/poezd-2062366125.html
https://ria.ru/20251216/brechalov-2062357834.html
https://ria.ru/20251202/svo-2059344559.html
завьяловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
завьяловский район, александр бречалов
Удмуртская Республика, Завьяловский район, Александр Бречалов
В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО

Удмуртия продолжит субсидировать газификацию участков для ветеранов СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 16 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2026 году продолжат субсидировать покупку и установку оборудования для газификации и проведение работ внутри границ участков для ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей, заявил глава региона Александр Бречалов.
Выступая с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии, Бречалов рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.
Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Бречалов анонсировал запуск туристического ретро-поезда "Ижевск-Сарапул"
13:25
"Отдельно остановлюсь на нашей работе в рамках поддержки участников СВО и членов их семей. Это разные инструменты: медицинская помощь, поддержка семей с детьми – освобождение от родительской платы в детских садах, предоставление во внеочередном порядке мест в детские сады, школы и в летние лагеря, обеспечение горячим питанием. Как вы знаете, сейчас бесплатно питаются ученики 5-11-х классов из семей погибших военнослужащих. С января 2026 года эта мера распространится на детей действующих бойцов и ветеранов", - сообщил он.
Он отметил, что в Удмуртии дети участников СВО имеют право не только на приоритетное поступление в техникумы и вузы, но и на переход с платного на бюджетное обучение. Также для детей здесь предлагают отдых в оздоровительных лагерях, возможности для путешествий по родному краю.
"Для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей продолжим субсидировать покупку и установку оборудования для газификации и проведение работ внутри границ участков в размере 100 тысяч рублей. В этом году мерой воспользовалась 361 семья. Сделаю лирическое отступление. Уважаемые депутаты, главы городов и районов. Никакие сдвижки планов от ранее утвержденных графиков недопустимы. Если по объективным обстоятельствам наши коллеги из "Межрегионгаза" не успевают строительную часть, значит обеспечьте семьи дровами", - обратился к депутатам Бречалов.
Он рассказал, что Удмуртия первая среди регионов, кто разработал для участников СВО дополнительную меру поддержки, дающую им возможность практически бесплатно переоборудовать свои транспортные средства на газ и начать экономить на топливе.
"Тем бойцам, кто возвращается к мирной жизни, помогаем с трудоустройством. Во всех кадровых центрах "Работа России" за каждым участником СВО закреплен карьерный консультант. На сегодняшний день заключено 58 соглашений с работодателями, выразившими готовность к трудоустройству участников СВО и членов их семей. В этом году соцконтракт получили 90 семей участников СВО", - добавил Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Бречалов обозначил ключевые направления развития Удмуртии на 2026 год
12:58
Глава региона отметил, что во всех городах и районах ветераны, участники специальной военной операции, находящиеся на лечении или в отпуске, члены семей погибших военнослужащих вовлечены в общественные инициативы на базе штабов #МЫВМЕСТЕ, в том числе в проведение уроков мужества. "Отдельно отмечу нашу совместную с Президентской академией программу "СВОй резерв18" для подготовки будущих управленцев и руководителей из числа ветеранов спецоперации. В феврале стартует модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению. В июне участники программы представят свои проекты. Четверо - уже трудятся в составах городских дум и органах власти", - проинформировал Бречалов.
Руководитель Удмуртии сообщил, что в регионе также разработана специальная кредитная программа для субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих статус ветерана боевых действий. Такую поддержку уже получили два ветерана.
"Мы одни из первых разработали и провели акселерационную программу для бойцов и членов их семей, желающих начать или возобновить собственное дело. 30 начинающих и действующих предпринимателей прошли через 14 очных практикумов, работу с наставниками и 2,5 месяца интенсивного обучения. Результат работы программы уже есть. Например, один из участников вместе с супругой после и в Завьяловском районе открыл ветеринарную клинику "ШунытДор". С 17 декабря стартует второй поток обучения, который рассчитан на 4 месяца. С 2026 года запустим гранты "Агромотиватор" для участников СВО, которые хотели бы открыть сельхозбизнес", - добавил Бречалов.
Он отметил важность увековечения памяти погибших бойцов. "Увековечены имена более пятисот бойцов: мемориальные доски, памятники и бюсты, Аллеи памяти и славы. В школах проходят классные часы и уроки мужества, встречи учащихся с членами семей погибших, создаются "Уголки памяти" и музейные комнаты, оформляются информационные стенды и альбомы о выпускниках, открыто 45 "Парт Героев", - рассказал Бречалов.
По его словам, 26 декабря выйдет вторая книга "Герои Удмуртии". "Сбор сведений для третьей книги продолжается. Также планируем сборник стихов о бойцах, а также серию книг об участниках СВО и их подвигах - все это инициативы матерей погибших ребят.
Отдельно обращусь к команде - всё, что касается памяти наших героев, должно быть обязательно включено в региональный и муниципальные планы", - подытожил глава республики.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Детей участников СВО с 2026 года в школах Удмуртии будут кормить бесплатно
2 декабря, 19:51
 
Удмуртская РеспубликаЗавьяловский районАлександр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала