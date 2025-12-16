В Удмуртии продолжат субсидировать проведение газа в дома участников СВО

УФА, 16 дек – РИА Новости. Власти Удмуртии в 2026 году продолжат субсидировать покупку и установку оборудования для газификации и проведение работ внутри границ участков для ветеранов боевых действий, участников спецоперации и членов их семей, заявил глава региона Александр Бречалов.

Выступая с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии, Бречалов рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

"Отдельно остановлюсь на нашей работе в рамках поддержки участников СВО и членов их семей. Это разные инструменты: медицинская помощь, поддержка семей с детьми – освобождение от родительской платы в детских садах, предоставление во внеочередном порядке мест в детские сады, школы и в летние лагеря, обеспечение горячим питанием. Как вы знаете, сейчас бесплатно питаются ученики 5-11-х классов из семей погибших военнослужащих. С января 2026 года эта мера распространится на детей действующих бойцов и ветеранов", - сообщил он.

Он отметил, что в Удмуртии дети участников СВО имеют право не только на приоритетное поступление в техникумы и вузы, но и на переход с платного на бюджетное обучение. Также для детей здесь предлагают отдых в оздоровительных лагерях, возможности для путешествий по родному краю.

"Для ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей продолжим субсидировать покупку и установку оборудования для газификации и проведение работ внутри границ участков в размере 100 тысяч рублей. В этом году мерой воспользовалась 361 семья. Сделаю лирическое отступление. Уважаемые депутаты, главы городов и районов. Никакие сдвижки планов от ранее утвержденных графиков недопустимы. Если по объективным обстоятельствам наши коллеги из "Межрегионгаза" не успевают строительную часть, значит обеспечьте семьи дровами", - обратился к депутатам Бречалов.

Он рассказал, что Удмуртия первая среди регионов, кто разработал для участников СВО дополнительную меру поддержки, дающую им возможность практически бесплатно переоборудовать свои транспортные средства на газ и начать экономить на топливе.

"Тем бойцам, кто возвращается к мирной жизни, помогаем с трудоустройством. Во всех кадровых центрах "Работа России" за каждым участником СВО закреплен карьерный консультант. На сегодняшний день заключено 58 соглашений с работодателями, выразившими готовность к трудоустройству участников СВО и членов их семей. В этом году соцконтракт получили 90 семей участников СВО", - добавил Бречалов.

Глава региона отметил, что во всех городах и районах ветераны, участники специальной военной операции, находящиеся на лечении или в отпуске, члены семей погибших военнослужащих вовлечены в общественные инициативы на базе штабов #МЫВМЕСТЕ, в том числе в проведение уроков мужества. "Отдельно отмечу нашу совместную с Президентской академией программу "СВОй резерв18" для подготовки будущих управленцев и руководителей из числа ветеранов спецоперации. В феврале стартует модуль, посвященный региональному и муниципальному управлению. В июне участники программы представят свои проекты. Четверо - уже трудятся в составах городских дум и органах власти", - проинформировал Бречалов.

Руководитель Удмуртии сообщил, что в регионе также разработана специальная кредитная программа для субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих статус ветерана боевых действий. Такую поддержку уже получили два ветерана.

"Мы одни из первых разработали и провели акселерационную программу для бойцов и членов их семей, желающих начать или возобновить собственное дело. 30 начинающих и действующих предпринимателей прошли через 14 очных практикумов, работу с наставниками и 2,5 месяца интенсивного обучения. Результат работы программы уже есть. Например, один из участников вместе с супругой после и в Завьяловском районе открыл ветеринарную клинику "ШунытДор". С 17 декабря стартует второй поток обучения, который рассчитан на 4 месяца. С 2026 года запустим гранты "Агромотиватор" для участников СВО, которые хотели бы открыть сельхозбизнес", - добавил Бречалов.

Он отметил важность увековечения памяти погибших бойцов. "Увековечены имена более пятисот бойцов: мемориальные доски, памятники и бюсты, Аллеи памяти и славы. В школах проходят классные часы и уроки мужества, встречи учащихся с членами семей погибших, создаются "Уголки памяти" и музейные комнаты, оформляются информационные стенды и альбомы о выпускниках, открыто 45 "Парт Героев", - рассказал Бречалов.

По его словам, 26 декабря выйдет вторая книга "Герои Удмуртии". "Сбор сведений для третьей книги продолжается. Также планируем сборник стихов о бойцах, а также серию книг об участниках СВО и их подвигах - все это инициативы матерей погибших ребят.