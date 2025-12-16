МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Участница панк-группу Pussy Riot** Надежда Толоконникова* более полутора лет не платит иноагентские штрафы, выяснило РИА Новости, ознакомившись с судебными документами и данными приставов.

Согласно судебным документам, в мае 2024 года суд назначил ей штраф 40 тысяч рублей за публикацию материалов без плашки иноагента. В августе того же года Толоконникову* оштрафовали еще раз на 40 тысяч рублей за то же нарушение.

Однако Толоконникова* так и не выплатила штрафы, поэтому в начале октября прошлого года приставы возбудили на нее два исполнительных производства. На 15 декабря 2025 года задолженность Толоконниковой* превышает 59 тысяч рублей по двум исполнительным производствам.

При этом ранее суд, как стало известно из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости, еще дважды оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за непредоставление в Минюст отчета о своей деятельности за четвертый квартал 2024 года.

Минюст РФ в декабре 2021 года внес Толоконникову* в реестр иностранных агентов. Сейчас она постоянно живет в США.

Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Судя по картотеке судебных дел, ей вменяется часть 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Наказание по статье - до года лишения свободы. В марте 2023 года стало известно об объявлении Толоконниковой* в федеральный розыск по этому уголовному делу.

Тверской суд Москвы в понедельник признал панк-группу Pussy Riot** экстремистской организацией и запретил ее на территории России.

Pussy Riot** - скандальная панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года устроили провокацию в храме Христа Спасителя в Москве. В итоге за хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек - Надежду Толоконникову*, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич - к двум годам колонии общего режима. Впоследствии Самуцевич заменили наказание условным, а Толоконникова и Алехина вышли из колонии в декабре 2013 года по амнистии.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.