СВР: страны Запады могут дрейфовать в сторону Китая на фоне политики США
10:53 16.12.2025 (обновлено: 11:00 16.12.2025)
СВР: страны Запады могут дрейфовать в сторону Китая на фоне политики США
китай, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, сша, лондон
Китай, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, США, Лондон
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Великобритания, Франция и Германия будут сигнализировать о готовности дрейфовать в сторону КНР, если США будут продвигать не устраивающую ЕС сделку по Украине, сообщило пресс-бюро СВР России.
"Еще одним рычагом воздействия на Белый дом, по замыслу британских чиновников, должен стать шантаж американцев перспективами сближения Европы с КНР. Согласовано, что Лондон, Париж и Берлин будут доводить до Вашингтона сигналы о готовности начать дрейф в сторону Пекина, если США продолжат продвигать не устраивающую европейцев сделку по Украине", - говорится в сообщении СВР России.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лондон доводит до Брюсселя недостоверные сведения, заявили в СВР
