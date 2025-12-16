Глава МИД Ирана рассказал о потенциале экономических связей с Россией

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Потенциал экономических связей России и Ирана может вывести отношения двух стран на новый политический уровень, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"В экономической сфере потенциал сотрудничества между Ираном и Россией значительно превосходит нынешний уровень. Развитие двусторонней торговли, совместных инвестиций и использование взаимодополняющих экономических преимуществ могут поднять экономические отношения двух стран до уровня подлинных политических отношений", - написал Аракчи в своей статье для газеты "Коммерсант" в преддверии переговоров в Москве.
По его словам, сотрудничество в рамках ЕАЭС позволило обеспечить "устойчивую связь иранской экономики с региональными рынками", а также облегчить торговые процессы, снизив "структурные барьеры и диверсифицировав торговые пути".
"Этот потенциал при совместной воле двух стран может привести к ощутимым и устойчивым результатам", - подчеркнул Аракчи.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, в Москве у Аракчи во вторник запланирована встреча с депутатами Госдумы, а в среду он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. В числе тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной программы Ирана. Как сообщило иранское диппредставительство, Аракчи уже прибыл в российскую столицу.