Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края
12:12 16.12.2025
Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края
Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края
В Хабаровском крае еще 12 предпринимателей получат субсидии из бюджета на развитие туристического бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.12.2025
Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края

Субсидии на развитие турбизнеса выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Хабаровском крае еще 12 предпринимателей получат субсидии из бюджета на развитие туристического бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участникам бизнеса компенсируют часть понесенных затрат — до 70% подтвержденных расходов. При этом максимальный размер выплаты для одного получателя не должен превышать 4 миллионов рублей.
Получателей поддержки определили по конкурсу. Общий объем финансирования превысит 36 миллионов рублей. Средства выделены по линии "Единой субсидии" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В этом году субсидию получат предприниматели из Хабаровска, Вяземского, Нанайского и Хабаровского районов, а также Солнечного муниципального округа.
"Данная мера является ключевой для поддержки и продвижения туристкой инфраструктуры в Хабаровском крае. Ознакомиться с порядком предоставления компенсации можно на официальном сайте министерства туризма", — приводит пресс-служба слова представителей ведомства.
Отмечается, что субсидия предоставляется для компенсации затрат по нескольким направлениям. Среди них — покупка оборудования для расширения доступности туристской инфраструктуры людям с ограниченными возможностями здоровья, капитальный и текущий ремонт объектов, приобретение инвентаря для пунктов проката и другие цели.
