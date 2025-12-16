Субсидии на турбизнес выдадут 12 предпринимателям Хабаровского края

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. В Хабаровском крае еще 12 предпринимателей получат субсидии из бюджета на развитие туристического бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участникам бизнеса компенсируют часть понесенных затрат — до 70% подтвержденных расходов. При этом максимальный размер выплаты для одного получателя не должен превышать 4 миллионов рублей.

Получателей поддержки определили по конкурсу. Общий объем финансирования превысит 36 миллионов рублей. Средства выделены по линии "Единой субсидии" в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство". В этом году субсидию получат предприниматели из Хабаровска, Вяземского, Нанайского и Хабаровского районов, а также Солнечного муниципального округа.

"Данная мера является ключевой для поддержки и продвижения туристкой инфраструктуры в Хабаровском крае. Ознакомиться с порядком предоставления компенсации можно на официальном сайте министерства туризма", — приводит пресс-служба слова представителей ведомства.