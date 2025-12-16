https://ria.ru/20251216/spetsoperatsiya-2062279410.html
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ - РИА Новости, 16.12.2025
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ
Украинская реактивная система залпового огня "Град", стрелявшая по Белгороду, уничтожена в районе населенного пункта Первомайское в Харьковской области,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T06:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
харьковская область
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы рф
безопасность
белгород
харьковская область
белгородская область
