ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ - РИА Новости, 16.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:36 16.12.2025
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ
Дарья Буймова
Дарья Буймова
ВС России уничтожили стрелявшую по Белгороду установку "Град" ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтурмовики группировки войск "Центр"
Штурмовики группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Штурмовики группировки войск "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Украинская реактивная система залпового огня "Град", стрелявшая по Белгороду, уничтожена в районе населенного пункта Первомайское в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Там отметили, что РСЗО атаковала Белгород, а затем убыла в укрытие в районы Первомайского.
"Ударом установка уничтожена", - сказал собеседник агентства.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в минувшее воскресенье по Белгороду в ходе двух ракетных обстрелов выпущено восемь боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
