https://ria.ru/20251216/sluzhba-2062424740.html
Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы
Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы - РИА Новости, 16.12.2025
Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы
Парламент Армении на заседании во вторник одобрил предложенные министерством обороны законодательные поправки, предусматривающие сокращение срока обязательной... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T16:29:00+03:00
2025-12-16T16:29:00+03:00
2025-12-16T16:29:00+03:00
в мире
армения
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d001f33e61ef8fee0c0e16e0def9af8e.jpg
https://ria.ru/20251216/sud-2062418398.html
https://ria.ru/20251216/armeniya-2062273571.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577836417_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_409e6c44f1df7698a875041d8e11e7fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы
Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы до полутора лет
ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Парламент Армении на заседании во вторник одобрил предложенные министерством обороны законодательные поправки, предусматривающие сокращение срока обязательной военной службы с 24 месяцев до 18 месяцев, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие законопроекта проголосовали 65 депутатов, против - четыре, 20 парламентариев воздержались.
Закон вступит в силу с 1 января 2026 года .При этом его действие не будут распространяться на военнослужащих, которые будут проходить срочную службу по призыву по состоянию на 1 января 2026 года.
В обоснованиях к законопроекту отмечается, что его принятие обусловлено предусмотренной программой правительства Армении
на 2021-2026 годы необходимостью сокращения срока обязательной военной службы за счет расширения контрактной службы.
В минобороны заявили, что в последние годы были предприняты активные шаги по расширению контрактной военной службы, института профессионального сержантского состава, системы аттестации военнослужащих, была организована контрактная служба в приграничных воинских частях с сохранением военной пенсии. В ведомстве результаты этих шагов оценили положительно.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян
анонсировал сокращение оборонных расходов в 2026 году.