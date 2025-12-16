Парламент Армении одобрил сокращение срока военной службы

ЕРЕВАН, 16 дек - РИА Новости. Парламент Армении на заседании во вторник одобрил предложенные министерством обороны законодательные поправки, предусматривающие сокращение срока обязательной военной службы с 24 месяцев до 18 месяцев, передает корреспондент РИА Новости.

За принятие законопроекта проголосовали 65 депутатов, против - четыре, 20 парламентариев воздержались.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года .При этом его действие не будут распространяться на военнослужащих, которые будут проходить срочную службу по призыву по состоянию на 1 января 2026 года.

В обоснованиях к законопроекту отмечается, что его принятие обусловлено предусмотренной программой правительства Армении на 2021-2026 годы необходимостью сокращения срока обязательной военной службы за счет расширения контрактной службы.

В минобороны заявили, что в последние годы были предприняты активные шаги по расширению контрактной военной службы, института профессионального сержантского состава, системы аттестации военнослужащих, была организована контрактная служба в приграничных воинских частях с сохранением военной пенсии. В ведомстве результаты этих шагов оценили положительно.