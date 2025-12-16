https://ria.ru/20251216/shkola-2062309676.html
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали - РИА Новости, 16.12.2025
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали
Школьник, совершивший нападение в Подмосковье, задержан и доставляется в следственные органы, сообщили в подмосковном главке МВД России. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:48:00+03:00
2025-12-16T10:48:00+03:00
2025-12-16T11:34:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062308278_0:594:1000:1157_1920x0_80_0_0_54d7f3640d12c9ecbc631bf0e622a60a.jpg
https://ria.ru/20251216/mvd-2062310582.html
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062308278_0:430:1000:1180_1920x0_80_0_0_17a463d40af10e7357bdf372c36d8716.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали
Совершившего нападение в Одинцово школьника задержали