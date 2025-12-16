Рейтинг@Mail.ru
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 16.12.2025 (обновлено: 11:34 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/shkola-2062309676.html
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали - РИА Новости, 16.12.2025
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали
Школьник, совершивший нападение в Подмосковье, задержан и доставляется в следственные органы, сообщили в подмосковном главке МВД России. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T10:48:00+03:00
2025-12-16T11:34:00+03:00
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение подростка в школе в одинцово
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062308278_0:594:1000:1157_1920x0_80_0_0_54d7f3640d12c9ecbc631bf0e622a60a.jpg
https://ria.ru/20251216/mvd-2062310582.html
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062308278_0:430:1000:1180_1920x0_80_0_0_17a463d40af10e7357bdf372c36d8716.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение подростка в школе в одинцово
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение подростка в школе в Одинцово
Школьника, совершившего нападение в Одинцово, задержали

Совершившего нападение в Одинцово школьника задержали

© Кадр видео из соцсетейПодросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Кадр видео из соцсетей
Подросток, напавший с ножом на школу в Одинцово, в автомобиле полиции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Школьник, совершивший нападение в Подмосковье, задержан и доставляется в следственные органы, сообщили в подмосковном главке МВД России.
Ранее в СК РФ рассказали, что подросток в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа нанес удар ножом охраннику и ученику, ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
"Сотрудниками полиции и других правоохранительных органов нападавший был задержан. В настоящее время он доставляется в следственные органы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники правоохранительных органов на территории Успенской СОШ в поселке Горки-2 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Стали известны подробности ЧП в школе в Одинцово
10:50
 
ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нападение подростка в школе в Одинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала