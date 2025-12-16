Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".