11:59 16.12.2025
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров
экономика, россия, денис мантуров
Экономика, Россия, Денис Мантуров
Россия лидирует в сегменте атомных ледоколов, заявил Мантуров

Мантуров заявил о безоговорочном лидерстве России в сегменте атомных ледоколов

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Россия является безоговорочным лидером в сегменте атомных ледоколов; кроме того, страна нарастила позиции по производству пассажирских электросудов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках программы "100 проектов будущего России" в национальном центре "Россия".
"В судостроении ведется работа в интересах обновления флота для водного транспорта. Мы сегодня безоговорочно лидируем в сегменте атомных ледоколов, нарастили сильные позиции по электрическим пассажирским судам, зашли в нишу круизных лайнеров и в числе первых внедряем технологии автономного судовождения", — сказал Мантуров.
Он добавил, что в транспортной сфере также в предельно сжатые сроки создается линейка новой, полностью российской гражданской авиатехники.
Строящийся атомный ледокол Чукотка - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На строящемся атомном ледоколе "Чукотка" установили мачту
11 декабря, 15:40
 
ЭкономикаРоссияДенис Мантуров
 
 
