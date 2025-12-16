Рейтинг@Mail.ru
Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана, заявили в МИД - РИА Новости, 16.12.2025
08:55 16.12.2025 (обновлено: 10:30 16.12.2025)
Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана, заявили в МИД
Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана, заявили в МИД
Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана, заявили в МИД

МИД: РФ будет рада принять Армению и Азербайджан для подписания мирного договора

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская стороны будет рада принять Армению и Азербайджан для подписания мирного договора, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал он .
"С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации, будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа", - заключил он.
Читайте полный текст интервью на сайте ria.ru >>
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Путь к миру. На что согласны пойти Армения и Азербайджан
13 августа, 08:00
 
