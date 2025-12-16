https://ria.ru/20251216/rossija-2062303822.html
Россия будет рада помочь переговорам Армении и Азербайджана, заявили в МИД
2025-12-16T08:55:00+03:00
в мире
азербайджан
россия
армения
владимир путин
снг
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская стороны будет рада принять Армению и Азербайджан для подписания мирного договора, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Сегодня Баку и Ереван ведут преимущественно диалог напрямую, без посредников. Министрами иностранных дел двух республик парафирован текст соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказал он .
"С учетом вклада российской стороны и лично президента Российской Федерации Владимира Путина в процесс армяно-азербайджанской нормализации, будем рады принять партнеров на нашей площадке для подписания итогового документа", - заключил он.