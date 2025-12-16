https://ria.ru/20251216/prokuratura-2062383279.html
Созданную при участии фонда Сороса НПО объявили нежелательной в России
Созданную при участии фонда Сороса НПО объявили нежелательной в России - РИА Новости, 16.12.2025
Созданную при участии фонда Сороса НПО объявили нежелательной в России
Генеральная прокуратура объявила нидерландскую неправительственную организацию Stichting Justice Initiative*, созданную при участии американского фонда Джорджа... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T14:28:00+03:00
2025-12-16T14:28:00+03:00
2025-12-16T14:28:00+03:00
в мире
нидерланды
россия
джордж сорос
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_0:121:2400:1471_1920x0_80_0_0_0a957840053a9f68f239c0083c65c509.jpg
https://ria.ru/20251210/lavrov-2061060932.html
https://ria.ru/20251128/rossija-2058424582.html
нидерланды
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150158/26/1501582648_140:0:2261:1591_1920x0_80_0_0_9e94f1d0246c879cf0bd51de8a8bd2aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, россия, джордж сорос, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
В мире, Нидерланды, Россия, Джордж Сорос, Генеральная прокуратура РФ, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Созданную при участии фонда Сороса НПО объявили нежелательной в России
Прокуратура объявила НПО Stichting Justice Initiative нежелательной в России
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура объявила нидерландскую неправительственную организацию Stichting Justice Initiative*, созданную при участии американского фонда Джорджа Сороса*, нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Stichting Justice Initiative* объявлена Генпрокуратурой России нежелательной. Stichting Justice Initiative* создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Джорджа Сороса* в целях сбора материалов о "нарушении прав человека в России", а затем инициирования судебных процессов против нашей страны в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре России добавили, что после выхода России из Совета Европы в марте 2022 года и денонсации Европейской конвенции по правам человека акцент работы Stichting Justice Initiative* сместился на составление докладов о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта.
"Параллельно НПО оказывает помощь украинским властям в документировании материалов для последующей передачи в Международный уголовный суд о так называемых военных преступлениях, якобы совершенных Вооруженными силами Российской Федерации. Для этого ее члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена", - заключили в Генпрокуратуре.
*Внесена в перечень нежелательных организаций в России.