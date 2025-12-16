Созданную при участии фонда Сороса НПО объявили нежелательной в России

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура объявила нидерландскую неправительственную организацию Stichting Justice Initiative*, созданную при участии американского фонда Джорджа Сороса*, нежелательной в России, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Stichting Justice Initiative* объявлена Генпрокуратурой России нежелательной. Stichting Justice Initiative* создана в 2001 году в Нидерландах при участии американского фонда Джорджа Сороса* в целях сбора материалов о "нарушении прав человека в России", а затем инициирования судебных процессов против нашей страны в Европейском суде по правам человека", - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре России добавили, что после выхода России из Совета Европы в марте 2022 года и денонсации Европейской конвенции по правам человека акцент работы Stichting Justice Initiative* сместился на составление докладов о ситуации с правами человека в свете российско-украинского конфликта.

"Параллельно НПО оказывает помощь украинским властям в документировании материалов для последующей передачи в Международный уголовный суд о так называемых военных преступлениях, якобы совершенных Вооруженными силами Российской Федерации. Для этого ее члены активно сотрудничают с иноагентами и иностранными структурами, деятельность которых в России запрещена", - заключили в Генпрокуратуре.