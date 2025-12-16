Рейтинг@Mail.ru
Мишустин вручил премии в области культуры
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:42 16.12.2025 (обновлено: 15:23 16.12.2025)
Мишустин вручил премии в области культуры
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручает правительственные премии в области культуры за 2025 год, торжественная церемония проходит во вторник в доме... РИА Новости, 16.12.2025
Мишустин вручил премии в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры. 16 декабря 2025
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручает правительственные премии в области культуры за 2025 год, торжественная церемония проходит во вторник в доме правительства РФ.
В числе лауреатов - члены "Российского военно-исторического общества" Николай Овсиенко и Виталий Шанов. Они награждены за создание мемориального комплекса "Александр Невский с дружиной" в Псковской области. Также награды был удостоен руководитель "ЮНК проект" Юлий Борисов за создание архитектурного проекта "Музейно-выставочный павильон "Атом" на ВДНХ".
Детский писатель Эдуард Веркин, победивший в номинации Художественная проза (книга Сорока на виселице) на XX церемонии награждения национальной литературной премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
3 декабря, 20:46
За реализацию международного фестиваля циркового искусства "Принцесса цирка" премии правительства в области культуры удостоен режиссер-постановщик Георгий Эрадзе. Наградой был отмечен автор проекта "Фестиваль музыкальных театров России "Видеть музыку" и "Всероссийская премия "Легенда" выдающимся деятелям российского музыкального театра" Георгий Исаакян - президент "Ассоциации музыкальных театров".
Кроме того, лауреатами премии за создание и реализацию конкурса проектов "Россия - взгляд в будущее" стали председатель совета фонда поддержки регионального кинематографа "Союза кинематографистов РФ" Лариса Солоницына, заместитель исполнительного директора фонда Дмитрий Якунин и ведущий продюсер конкурса Ольга Филонова.
Также премия будет вручена директору "Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова" Ирине Сафаровой за создание музейной экспозиции "М.Ю. Лермонтов в музыке, театре и кинематографе" и артисту драмы "Тамбовтеатра" Вячеславу Шолохову за создание спектакля "В сиреневом саду", посвященного 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова.
Премии правительства Российской Федерации в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Согласно постановлению правительства от 1 февраля 2022 года, всего вручается семь премий по 3 миллиона рублей каждая. Помимо денежного вознаграждения премия включает в себя диплом и почетный знак лауреата премии.
