Мишустин вручил премии в области культуры

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручает правительственные премии в области культуры за 2025 год, торжественная церемония проходит во вторник в доме правительства РФ.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и артист драмы "Тамбовтеатра" Вячеслав Шолохов на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Ставропольском крае Ирина Сафарова на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа "Союз кинематографистов РФ" Дмитрий Якунин, ведущий продюсер конкурса "Россия - взгляд в будущее" Фонда поддержки регионального кинематографа "Союз кинематографистов РФ" Ольга Филонова и председатель совета Фонда поддержки регионального кинематографа "Союз кинематографистов РФ" Лариса Солоницына на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и художественный руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н.И. Сац Георгий Исаакян на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и артист-дрессировщик диких зверей, художественный руководитель - главный режиссер Королевского цирка Георгий Эрадзе на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, скульптор, член "Российского военно-исторического общества" Виталий Шанов и соавтор, член "Российского военно-исторического общества" Николай Овсиенко на церемонии вручения премий Правительства РФ 2025 года в области культуры

Премии правительства Российской Федерации в области культуры присуждаются ежегодно начиная с 2005 года. Согласно постановлению правительства от 1 февраля 2022 года, всего вручается семь премий по 3 миллиона рублей каждая. Помимо денежного вознаграждения премия включает в себя диплом и почетный знак лауреата премии.