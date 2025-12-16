Бречалов анонсировал запуск туристического ретро-поезда "Ижевск-Сарапул"

УФА, 16 дек – РИА Новости. Новый туристический ретро-поезд "Ижевск-Сарапул", посвященный дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме, планируют запустить в Удмуртии, заявил глава республики Александр Бречалов.

Бречалов во время выступления с ежегодным докладом перед депутатами госсовета Удмуртии рассказал о результатах проекта туристических поездов.

"С февраля 2025 года в Удмуртии действует регулярный туристский маршрут "Ретро-поезд Чайковский экспресс". Загрузка стопроцентная. Благодаря успешной реализации совместного с РЖД проекта, мы уже договорились о создании нового маршрута ретро-поезда "Ижевск-Сарапул". Он будет посвящен дореволюционной купеческой культуре старинного города на Каме. Планируем возобновить и туристическую навигацию, ждем в Сарапуле 185 судозаходов, в том числе "Метеоры" из Татарстана и Пермского края", - сообщил глава региона.

По его словам, Удмуртия привлекает туристов историческими и этнографическими маршрутами. Если в этом году регион посетили 1,9 миллиона туристов, то в 2026 году здесь ждут до 2 миллионов посетителей.

Глава Удмуртии рассказал, что в этом году впервые "Всемирный день пельменя" прошел в новогодние праздники, его посетили 55 тысяч человек. В 2026 году фестиваль вновь состоится в новогодние каникулы, продлится 8 дней, со 2 по 9 января. "Ждем более 70 тысяч гостей, для них будут готовить пельменные блюда повара из 10 регионов от Арктики до Камчатки", - анонсировал Бречалов мероприятие.

Руководитель республики сообщил, что в регионе продолжают развивать бесплатные туристические экскурсии для школьников по городам и районам республики. В этом году в них приняли участие 1 тысяча учеников 6-7-х классов. Экскурсионные маршруты были посвящены 80-летию Великой Победы. В 2026 году, благодаря получению гранта, в путешествия по Удмуртии смогут отправиться и студенты средне-специального образования.

"Бизнес, занятый в сфере туризма, тоже поддерживаем, в том числе в рамках нацпроекта. Почти 86 миллионов рублей субсидий получили предприниматели на развитие туристской инфраструктуры. Это 14 проектов. В 2026 году республика направит 73 миллиона рублей на реконструкцию и благоустройство причала в Сарапуле. Кроме того, 11 инвестпроектов получат субсидии в рамках софинансирования строительства модульных отелей на сумму 251,5 миллиона рублей. До конца 2027 года будут введены в эксплуатацию 174 номера", - рассказал Бречалов.