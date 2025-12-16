В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России

Уточняется, что такую доплату получат порядка 150 тысяч человек, независимо от того, получают ли они пенсию из приднестровского бюджета или из российского. Выплата производится за полгода, в этот раз за июль-декабрь 2025 года пенсионеры получат по 900 приднестровских рублей (55 долларов).