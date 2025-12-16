Рейтинг@Mail.ru
13:16 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/pmr-2062362789.html
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России
Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает во вторник пресс-служба главы Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 16.12.2025
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России

В ПМР поступил очередной транш финансовой помощи из России

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает во вторник пресс-служба главы Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
"В Приднестровье поступил очередной транш российской финансовой помощи. Средства предназначены для доплат пенсионерам. Это совместный приднестровско-российский гуманитарный проект", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Госдуме заявили, что Санду готовит страну к силовому решению вопроса ПМР
13 декабря, 15:43
Уточняется, что такую доплату получат порядка 150 тысяч человек, независимо от того, получают ли они пенсию из приднестровского бюджета или из российского. Выплата производится за полгода, в этот раз за июль-декабрь 2025 года пенсионеры получат по 900 приднестровских рублей (55 долларов).
Глава ПМР поручил безотлагательно провести все подготовительные процедуры, чтобы пенсионеры получили на карты свои деньги в конце текущей – начале следующей недели.
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Эксперт рассказал, зачем Молдавия будет давить на Приднестровье
14 декабря, 22:08
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
