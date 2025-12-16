https://ria.ru/20251216/pmr-2062362789.html
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России - РИА Новости, 16.12.2025
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России
Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает во вторник пресс-служба главы Приднестровской Молдавской...
ТИРАСПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости.
Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает
во вторник пресс-служба главы Приднестровской Молдавской республики (ПМР).
"В Приднестровье поступил очередной транш российской финансовой помощи. Средства предназначены для доплат пенсионерам. Это совместный приднестровско-российский гуманитарный проект", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такую доплату получат порядка 150 тысяч человек, независимо от того, получают ли они пенсию из приднестровского бюджета или из российского. Выплата производится за полгода, в этот раз за июль-декабрь 2025 года пенсионеры получат по 900 приднестровских рублей (55 долларов).
Глава ПМР поручил безотлагательно провести все подготовительные процедуры, чтобы пенсионеры получили на карты свои деньги в конце текущей – начале следующей недели.
Россия
оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.