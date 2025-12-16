Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.12.2025
08:36 16.12.2025
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
Пакистан, вступив в БРИКС, сыграет в этом объединении такую же важную роль, как и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T08:36:00+03:00
2025-12-16T08:36:00+03:00
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС

Аурангзеб заявил, что Пакистан сыграет в БРИКС такую же важную роль, как и в ШОС

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Пакистан, вступив в БРИКС, сыграет в этом объединении такую же важную роль, как и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Мы бы очень хотели присоединиться к БРИКС. Как вы знаете, на данный момент мы являемся активным членом Шанхайской организации сотрудничества... Думаю, что в БРИКС мы могли бы сыграть не менее важную роль", - сказал он на полях конференции Momentum в Эр-Рияде.
Спикер Национальной ассамблеи Пакистана Сардар Айяз Садик заявлял РИА Новости в ноябре прошлого года, что республика надеется в течение примерно года или полутора лет присоединиться к БРИКС.
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Пакистан поддержал идею создания Банка развития ШОС
В миреПакистанБРИКСШОС
 
 
