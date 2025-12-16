https://ria.ru/20251216/pakistan-2062286918.html
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС - РИА Новости, 16.12.2025
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
Пакистан, вступив в БРИКС, сыграет в этом объединении такую же важную роль, как и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2025
Глава Минфина Пакистана выразил желание страны присоединиться к БРИКС
Аурангзеб заявил, что Пакистан сыграет в БРИКС такую же важную роль, как и в ШОС