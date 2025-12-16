Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
Хорошие новости
 
13:27 16.12.2025
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик будет жить в Московском зоопарке
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик будет жить в Московском зоопарке
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик будет жить в Московском зоопарке
Перевозивший снаряды на фронте ослик по кличке Жорик поселился в Московском зоопарке, после того как военные в зоне СВО не смогли забрать его в связи с... РИА Новости, 16.12.2025
хорошие новости
москва
московская область (подмосковье)
московский зоопарк
москва, московская область (подмосковье), московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московская область (Подмосковье), Московский зоопарк
Перевозивший снаряды в зоне СВО ослик будет жить в Московском зоопарке

В Московском зоопарке поселился перевозивший снаряды в зоне СВО ослик Жорик

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Перевозивший снаряды на фронте ослик по кличке Жорик поселился в Московском зоопарке, после того как военные в зоне СВО не смогли забрать его в связи с передислокацией своего подразделения, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Жорик долгое время был в зоне боевых действий вместе с 1430-м гвардейским мотострелковым полком, сформированным осенью 2022 года из мобилизованных жителей Москвы и Московской области.
"На городскую территорию Московского зоопарка прибыл новый житель - ослик по кличке Жорик. Его история уникальна: длительное время животное находилось вместе с личным составом одного из воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Жорик оказывал посильную помощь в хозяйственных делах и перевозил снаряды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после передислокации части вопрос о дальнейшей судьбе копытного был решен при содействии общественности. "Московский зоопарк оперативно организовал перевозку животного. В начале сентября Жорик прошел адаптацию в филиале учреждения - зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, а в конце ноября его привезли в столицу", - добавляется в сообщении.
Сейчас животное находится на плановом карантине, проходя все необходимые ветеринарные обследования и процедуры. "Ослик постепенно привыкает к новому окружению и сотрудникам. Его рацион состоит из сена, моркови, свеклы и специализированных витаминно-минеральных добавок", - подчеркивается в сообщении.
Самка амурского тигра в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра
30 ноября, 16:37
 
Хорошие новостиМоскваМосковская область (Подмосковье)Московский зоопарк
 
 
