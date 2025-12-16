Рейтинг@Mail.ru
Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.12.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
15:57 16.12.2025
Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО
Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО - РИА Новости, 16.12.2025
Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО
Резерв рабочих мест для ветеранов спецоперации, возвращающихся к мирной жизни, будут сформирован на предприятиях и в государственных структурах Оренбуржья,... РИА Новости, 16.12.2025
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
оренбургская область
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО

Солнцев: в Оренбуржье создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 16 дек – РИА Новости. Резерв рабочих мест для ветеранов спецоперации, возвращающихся к мирной жизни, будут сформирован на предприятиях и в государственных структурах Оренбуржья, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Руководитель региона рассказал, что на заседании правительства Оренбургской области рассмотрели порядка 40 вопросов. Одна из рассмотренных тем – поддержка участников специальной военной операции.
"Продолжаем расширять меры поддержки участников СВО. В регионе будет сформирован резерв рабочих мест на предприятиях и в госструктурах для ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни. Региональное министерство труда определит перечень профессий и должностей для резервирования. Со списком можно будет ознакомиться на официальном сайте. По предварительной оценке, сможем выделить порядка тысячи рабочих мест для участников СВО", - сообщил Евгений Солнцев.
Губернатор Оренбургской области добавил, что на заседании также рассмотрели вопросы безопасности в период новогодних праздников. "В праздничные дни с 29 декабря по 11 января в регионе будет установлен особый противопожарный режим. Кроме этого, вводится запрет продажи пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста", - сообщил руководитель региона.
По его словам, на заседании областного правительства также утверждён план по повышению доступности записи на приём к врачу дистанционно.
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
