Предприятия Оренбуржья создадут резерв рабочих мест для ветеранов СВО

УФА, 16 дек – РИА Новости. Резерв рабочих мест для ветеранов спецоперации, возвращающихся к мирной жизни, будут сформирован на предприятиях и в государственных структурах Оренбуржья, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Руководитель региона рассказал, что на заседании правительства Оренбургской области рассмотрели порядка 40 вопросов. Одна из рассмотренных тем – поддержка участников специальной военной операции.

"Продолжаем расширять меры поддержки участников СВО. В регионе будет сформирован резерв рабочих мест на предприятиях и в госструктурах для ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни. Региональное министерство труда определит перечень профессий и должностей для резервирования. Со списком можно будет ознакомиться на официальном сайте. По предварительной оценке, сможем выделить порядка тысячи рабочих мест для участников СВО", - сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор Оренбургской области добавил, что на заседании также рассмотрели вопросы безопасности в период новогодних праздников. "В праздничные дни с 29 декабря по 11 января в регионе будет установлен особый противопожарный режим. Кроме этого, вводится запрет продажи пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста", - сообщил руководитель региона.