Группировка "Запад" освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Группировка "Запад" освободила Новоплатоновку в Харьковской области - РИА Новости, 16.12.2025
Группировка "Запад" освободила Новоплатоновку в Харьковской области
Российская группировка "Запад" освободила населённый пункт Новоплатоновка в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:28:00+03:00
2025-12-16T12:28:00+03:00
2025-12-16T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
харьковская область
Группировка "Запад" освободила Новоплатоновку в Харьковской области
ВС России освободили Новоплатоновку в Харьковской области