Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России

Реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, начавший работу в Гааге 17 июля 2023 года, в апреле 2024 года официально открылся для приема заявлений. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом будущей схемы принуждения России к возмещению ущерба Украине.