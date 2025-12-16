Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/niderlandy-2062440633.html
Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России
Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России - РИА Новости, 16.12.2025
Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России
Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T17:15:00+03:00
2025-12-16T17:15:00+03:00
в мире
россия
украина
гаага
мария захарова
совет европы
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20251216/kreml-2062364438.html
https://ria.ru/20251202/es-2059082704.html
россия
украина
гаага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, гаага, мария захарова, совет европы, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Гаага, Мария Захарова, Совет Европы, Евросоюз
Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России

Премьер Нидерландов Схоф сообщил о создании комиссии по претензиям Украины к РФ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Здание посольства Нидерландов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф, при этом в МИД РФ отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре заявляла, что решение о создании подобной "комиссии" ведет к эскалации антироссийской "юридической агрессии". По ее словам, это еще один антироссийский псевдоправовой механизм, создаваемым под эгидой Совета Европы в развитие "Реестра ущерба".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Россия не готова подменять мир на Украине, заявил Песков
Вчера, 12:58
Гааге мы совместно с Украиной и Советом Европы подписали договор о создании Международной комиссии по претензиям Украины", - написал Схоф в соцсети Х.
По его словам, эта комиссия будет заниматься вопросами "компенсации ущерба", причиненного Россией в ходе конфликта.
Реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, начавший работу в Гааге 17 июля 2023 года, в апреле 2024 года официально открылся для приема заявлений. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом будущей схемы принуждения России к возмещению ущерба Украине.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Опрос показал, сколько европейцев считают, что ЕС много тратит на Украину
2 декабря, 02:33
 
В миреРоссияУкраинаГаагаМария ЗахароваСовет ЕвропыЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала