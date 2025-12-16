Нидерланды создали комиссию по претензиям Украины к России

ГААГА, 16 дек - РИА Новости. Нидерланды совместно с Советом Европы и Украиной во вторник подписали договор о создании комиссии по рассмотрению заявок о возмещении Россией ущерба украинской стороне, сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф, при этом в МИД РФ отмечали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Киеву оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сентябре заявляла, что решение о создании подобной "комиссии" ведет к эскалации антироссийской "юридической агрессии". По ее словам, это еще один антироссийский псевдоправовой механизм, создаваемым под эгидой Совета Европы в развитие "Реестра ущерба".
По его словам, эта комиссия будет заниматься вопросами "компенсации ущерба", причиненного Россией в ходе конфликта.
Реестр для подсчета ущерба от конфликта на Украине, начавший работу в Гааге 17 июля 2023 года, в апреле 2024 года официально открылся для приема заявлений. По замыслу организаторов, реестр, к которому присоединились 43 страны, является первым компонентом будущей схемы принуждения России к возмещению ущерба Украине.