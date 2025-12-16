Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
18:00 16.12.2025
"Нефтехимик" — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Нефтехимик" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2025
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. "Нефтехимик" и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 16 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Нефтехимик
2 : 5
Торпедо НН
03:52 • Никита Артамонов
(Евгений Митяйкин, Максим Федотов)
31:02 • Александр Дергачев
(Максим Федотов, Джозеф Душак)
38:23 • Владимир Ткачев
(Егор Виноградов, Сергей Бойков)
47:44 • Антон Силаев
(Василий Атанасов, Егор Виноградов)
50:46 • Антон Сизов
(Сергей Гончарук, Боб Нарделла)
50:57 • Владислав Фирстов
(Андрей Белевич, Богдан Конюшков)
55:33 • Богдан Конюшков
(Егор Соколов, Максим Летунов)
