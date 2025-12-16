Рейтинг@Mail.ru
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей
Наука
 
09:00 16.12.2025
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей - РИА Новости, 16.12.2025
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей
Заменитель грудного молока для вскармливания младенцев возможно производить на основе масел из микроводоросли Vischeria punctata, считают ученые Института... РИА Новости, 16.12.2025
Вместо сала. Ученые предложили микроводоросли для детских смесей

РИА Новости: В ИФР РАН предложили новое сырье для молочных смесей

Кормление ребенка
Кормление ребенка - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Getty Images / kupicoo
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Заменитель грудного молока для вскармливания младенцев возможно производить на основе масел из микроводоросли Vischeria punctata, считают ученые Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН. Эти вещества повысят усвояемость смесей новорожденными, сообщили РИА Новости в РНФ. Результаты опубликованы в Functional Plant Biology.
Для здорового развития младенцу необходима пальмитиновая кислота, отмечает заведующий Лабораторией липидного обмена, ведущий научный сотрудник Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН Роман Сидоров.
"Младенцы преимущественно усваивают пальмитиновую кислоту из жира материнского молока, в котором она занимает центральное положение в триацилглицеринах. В растительных маслах, используемых в современных детских смесях для искусственного вскармливания, эта кислота находится в крайних положениях, что ухудшает ее усвоение", — рассказал ученый.
Он добавил, что это может приводить не только к проблемам с пищеварением, например к запорам у некоторых детей, но также к нарушению обмена кальция — важного для развития скелета элемента.
По словам Сидорова, единственным близким по структуре к жиру грудного молока до недавнего времени был жир (бета-пальмитат) из свиного сала, однако его применение ограничено из-за религиозных и этических убеждений некоторых людей.
© Фото предоставлено ИФР РАНКлетки микроводоросли Vischeria punctata
Клетки микроводоросли Vischeria punctata
Клетки микроводоросли Vischeria punctata
© Фото предоставлено ИФР РАН
1 из 3
© Фото предоставлено ИФР РАНСветовая микрофотография водоросли Vischeria punctata
Световая микрофотография водоросли Vischeria punctata
Световая микрофотография водоросли Vischeria punctata
© Фото предоставлено ИФР РАН
2 из 3
© Фото предоставлено ИФР РАНКультивирование микроводоросли Vischeria punctata в плоскостном фотобиореакторе объемом 3 литра
Культивирование микроводоросли Vischeria punctata в плоскостном фотобиореакторе объемом 3 литра
Культивирование микроводоросли Vischeria punctata в плоскостном фотобиореакторе объемом 3 литра
© Фото предоставлено ИФР РАН
3 из 3
Клетки микроводоросли Vischeria punctata
© Фото предоставлено ИФР РАН
1 из 3
Световая микрофотография водоросли Vischeria punctata
© Фото предоставлено ИФР РАН
2 из 3
Культивирование микроводоросли Vischeria punctata в плоскостном фотобиореакторе объемом 3 литра
© Фото предоставлено ИФР РАН
3 из 3
Ученые ИФР РАН предложили использовать жиры из микроводорослей Vischeria punctata для улучшения качества молочных смесей. При выращивании этих организмов в среде, обедненной азотом, почти весь объем клетки микроводоросли заполняется липидными каплями. Около 40 процентов веществ в таких каплях составляют подходящие для детского питания жиры с пальмитиновой кислотой в центре.
"В дальнейшей работе мы планируем оптимизировать и масштабировать методы культивирования исследованной микроводоросли до полупромышленного уровня, чтобы разработать технологию получения ценного для функционального питания человека масла", — рассказал Сидоров.
Исследование выполнено при поддержке РНФ.
 
Исследование выполнено при поддержке РНФ.
 
 
