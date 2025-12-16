На Лужнецком метромосту завершают обновление деформационных швов

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Работы по обновлению деформационных швов завершаются на Лужнецком метромосту в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы меняют деформационные швы на Лужнецком метромосту. Завершить работы планируется до конца года. На сооружении заменят деформационный шов протяженностью около 30 метров: демонтируют изношенные конструкции, выполнят монтаж и армирование, обустроят переходные зоны. Это повысит надежность и долговечность объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что периодическая замена швов необходима из-за интенсивного движения транспорта. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, который чувствуют водители. Своевременная замена швов сохраняет конструкции моста от проникновения воды и разрушения.