16.12.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:21 16.12.2025
На Лужнецком метромосту завершают обновление деформационных швов
На Лужнецком метромосту завершают обновление деформационных швов
Работы по обновлению деформационных швов завершаются на Лужнецком метромосту в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
москва
2025
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
На Лужнецком метромосту завершают обновление деформационных швов

Работы по обновлению деформационных швов завершаются на Лужнецком метромосту

Лужнецкий метромост
Лужнецкий метромост - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Лужнецкий метромост. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Работы по обновлению деформационных швов завершаются на Лужнецком метромосту в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы меняют деформационные швы на Лужнецком метромосту. Завершить работы планируется до конца года. На сооружении заменят деформационный шов протяженностью около 30 метров: демонтируют изношенные конструкции, выполнят монтаж и армирование, обустроят переходные зоны. Это повысит надежность и долговечность объекта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что периодическая замена швов необходима из-за интенсивного движения транспорта. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, который чувствуют водители. Своевременная замена швов сохраняет конструкции моста от проникновения воды и разрушения.
"На время ремонта Лужнецкий метромост не перекрывается, движение автомобилей ограничивается лишь частично", - подчеркивается в сообщении.
Бесплатная экскурсия в рамках цикла Капитальная Москва
ФКР объявил о проведении в декабре бесплатных экскурсий в Москве
11 декабря, 07:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
