На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:39 16.12.2025 (обновлено: 15:28 16.12.2025)
На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера
На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера
На юго-востоке Москвы благоустроили три сквера

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в рамках программы благоустройства обновили три сквера на юго-востоке столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году выполнили работы по благоустройству свыше 80 знаковых объектов: это парки, скверы, бульвары, площади и общественные пространства, расположенные около точек притяжения: станций метро, торговых центров, медучреждений, школ и детских садов. В рамках программы обновили три сквера в районе Лефортово, теперь это новые комфортные пространства для отдыха и занятий спортом", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что в сквере на Красноказарменной площади отремонтировали покрытие дорожек, установили лавочки и парковые качели, провели дополнительное озеленение. Для безопасности горожан оборудовали новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками и смонтировали систему видеонаблюдения.
"Привели в порядок Госпитальный сквер, прилегающий к территории Главного военного клинического госпиталя имени Николая Ниловича Бурденко. Оснастили архитектурно-художественной подсветкой памятник Героям Отечественной войны 1812 года, заменили гранитные ступени на входе в сквер и покрытие пешеходных дорожек, поставили парковые качели. Провели работы по благоустройству и в сквере возле станции МЦД-3 "Авиамоторная", там обновили пешеходные дорожки и систему освещения, обустроили зону с воркаут-комплексом и силовыми тренажерами", - добавил Бирюков.
Он также напомнил, что работы по созданию комфортной городской среды ведутся постоянно. Так, в прошлом году в районе Лефортово обновили сквер 65-летия Победы в Великой Отечественной войне и Краснокурсантский сквер.
