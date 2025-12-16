Рейтинг@Mail.ru
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших - РИА Новости, 16.12.2025
18:22 16.12.2025 (обновлено: 18:28 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/moskalkova-2062461797.html
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших - РИА Новости, 16.12.2025
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом продолжить работу... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T18:22:00+03:00
2025-12-16T18:28:00+03:00
татьяна москалькова
в мире
россия
украина
дмитрий лубинец
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028411959_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daf3c1c3189dd8311401140fee3c0eb4.jpg
россия
украина
татьяна москалькова, в мире, россия, украина, дмитрий лубинец, верховная рада украины
Татьяна Москалькова, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины
Москалькова и Лубинец договорились продолжить поиск без вести пропавших

Москалькова договорилась с Лубинцом продолжать поиски без вести пропавших

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом продолжить работу по поиску без вести пропавших.
"Мы договорились также продолжить работу по поиску без вести пропавших, благодаря этой работе мы помогли украинской стороне установить судьбу нескольких десятков человек и украинская сторона помогла нам установить судьбу российских военнослужащих, часть из которых находятся в плену или госпиталях", - сказала она на встрече с Лубинцом.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и возвращенные с территории Украины граждане России. 16 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Группа россиян, находившихся на Украине, воссоединилась с семьями
Вчера, 17:14
 
Татьяна МоскальковаВ миреРоссияУкраинаДмитрий ЛубинецВерховная Рада Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
