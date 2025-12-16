Рейтинг@Mail.ru
16.12.2025
17:15 16.12.2025
Москалькова рассказала о повестке встречи с омбудсменом Украины
Москалькова рассказала о повестке встречи с омбудсменом Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения 12 жителей Курской области - номер один на повестке встречи с... РИА Новости, 16.12.2025
Москалькова рассказала о повестке встречи с омбудсменом Украины

НОВАЯ ГУТА (Белоруссия), 16 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что вопрос возвращения 12 жителей Курской области - номер один на повестке встречи с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом.
"Вопрос повестки номер один - возвращение курских жителей, их 12 человек, мы каждый день на связи с их родными и близкими", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли они обсуждать на встрече с Лубинцом возвращение жителей Курской области.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Москалькова обратилась в ООН из-за задержания Бутягина в Польше
15 декабря, 22:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
