ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова - РИА Новости, 16.12.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
Российские подразделения группировки "Центр", уничтожая окруженные части ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный Димитрова в ДНР, освободили 120 зданий,... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T12:25:00+03:00
2025-12-16T12:25:00+03:00
2025-12-16T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
димитров
вооруженные силы украины
россия
димитров
