Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Хабаровского края выдал 265 микрозаймов с начала 2025 года, их общая сумма составила свыше 582 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

"По отраслям в лидерах торговые и производственные предприятия. В том числе занятые в производстве и переработке пищевых продуктов. В этом году такие предприятия получили 19 микрозаймов на сумму 44,7 миллиона рублей", – рассказала директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба регправительства.

Так, 2,2 миллиона рублей получил в фонде хабаровский предприниматель на покупку авторефрижератора на льготных условиях. Помощь ему оказана благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы").

В фонде действуют льготные ставки, которые зависят от категории и местонахождения заемщика. Минимальная ставка – 5% годовых – по залоговым займам предусмотрена для предпринимателей, которые работают в трех северных районах края. Максимальная ставка – 15% годовых.

Льготные условия кредитования также предлагают участникам проекта "Сделано в Хабаровском крае" и тем, кто подписал хартию промышленного суверенитета и импортозамещения. А в случае нехватки собственного залога в фонде могут предложить услуги Гарантийного фонда.