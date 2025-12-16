https://ria.ru/20251216/mikrozaymy-2062318226.html
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей - РИА Новости, 16.12.2025
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Хабаровского края выдал 265 микрозаймов с начала 2025 года, их общая сумма составила свыше 582... РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T11:25:00+03:00
2025-12-16T11:25:00+03:00
2025-12-16T11:25:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
хабаровский край
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940125287_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_b440ac3973e2dc006e8b2bf261f97c59.jpg
https://ria.ru/20251215/kuzbass-2062210933.html
https://ria.ru/20251215/buryatiya-2062204668.html
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940125287_315:471:2418:2048_1920x0_80_0_0_ab6946a5d8a3c0984b1721203240f640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, хабаровский край, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Хабаровский край, Поддержка бизнеса
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал микрозаймы на 582 млн рублей
Фонд поддержки МСП Хабаровского края выдал за год 265 микрозаймов
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) Хабаровского края выдал 265 микрозаймов с начала 2025 года, их общая сумма составила свыше 582 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По отраслям в лидерах торговые и производственные предприятия. В том числе занятые в производстве и переработке пищевых продуктов. В этом году такие предприятия получили 19 микрозаймов на сумму 44,7 миллиона рублей", – рассказала директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Шалимова, ее слова приводит пресс-служба регправительства.
Так, 2,2 миллиона рублей получил в фонде хабаровский предприниматель на покупку авторефрижератора на льготных условиях. Помощь ему оказана благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы").
В фонде действуют льготные ставки, которые зависят от категории и местонахождения заемщика. Минимальная ставка – 5% годовых – по залоговым займам предусмотрена для предпринимателей, которые работают в трех северных районах края. Максимальная ставка – 15% годовых.
Льготные условия кредитования также предлагают участникам проекта "Сделано в Хабаровском крае" и тем, кто подписал хартию промышленного суверенитета и импортозамещения. А в случае нехватки собственного залога в фонде могут предложить услуги Гарантийного фонда.
В пресс-службе напомнили, что поддержка малого и среднего предпринимательства является одним из показателей, которые характеризуют инвестиционный климат региона.