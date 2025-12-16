https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062255109.html
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о попытках США побороть связанную с Венесуэлой преступность, отметил, что наркотики, торговля людьми, оружие...
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
Лукашенко: наркотики стали реалиями нашего времени, но ракетами их не победить