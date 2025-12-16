Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
00:30 16.12.2025
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить
в мире
белоруссия
сша
венесуэла
александр лукашенко
в мире, белоруссия, сша, венесуэла, александр лукашенко
Лукашенко заявил, что ракетами наркотики не победить

МИНСК, 16 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о попытках США побороть связанную с Венесуэлой преступность, отметил, что наркотики, торговля людьми, оружие стали реалиями настоящего времени, с которыми надо бороться, но ракетами наркотики не победить.
"Наркотики, как и многое другое, торговля людьми, проституция, оружие – это реалии нашего времени. С этим надо бороться. Но ракетами наркотики не победишь. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
