Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Хоккей
 
17:55 16.12.2025
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов пропустит встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского клуба...
2025-12-16T17:55:00+03:00
2025-12-16T17:55:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ларионов
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, игорь ларионов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"

Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов" по состоянию здоровья

Тренер ХК СКА Игорь Ларионов
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов пропустит встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского клуба "Шанхайские драконы", сообщает Telegram-канал армейцев.
Отмечается, что Ларионов пропустит игру по состоянию здоровья. Обязанности главного тренера в этой встрече будет исполнять его помощник Юрий Бабенко.
СКА с 39 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
