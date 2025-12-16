https://ria.ru/20251216/larionov-2062455160.html
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов" - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов пропустит встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против китайского клуба... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T17:55:00+03:00
2025-12-16T17:55:00+03:00
2025-12-16T17:55:00+03:00
хоккей
спорт
игорь ларионов
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:200:2333:1512_1920x0_80_0_0_bd8dda4abd24e5509d83f04eb62d1b3e.jpg
/20251209/sostav-2060725621.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047155167_0:0:2017:1512_1920x0_80_0_0_cd4bdd1907e5eafa058097773cb35eed.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь ларионов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Тренер СКА Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов"
Ларионов пропустит матч КХЛ против "Шанхайских драконов" по состоянию здоровья