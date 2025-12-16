https://ria.ru/20251216/lada-tsska-smotret-onlayn-2062362314.html
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Лада" — ЦСКА: смотреть онлайн матч КХЛ 16 декабря
"Лада" и ЦСКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
лада
цска
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
