Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемая в распространении фейков о российской армии журналистка "Дождя"** Екатерина Котрикадзе* имеет вид на жительство в США, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Суд апелляционной инстанции… рассмотрел апелляционную жалобу защитника-адвоката… на постановление Головинского районного суда… которым в отношении Котрикадзе Екатерины Бесикиевны… гражданки Российской Федерации и Грузии, имеющей вид на жительство в США… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу…" - сказано в документах.
В настоящее время уголовное дело о фейках об армии в отношении Котрикадзе* заочно рассматривает Головинский суд Москвы. Оно поступило в инстанцию в ноябре.
Адвокат Котрикадзе* в апелляционной жалобе на заочный арест отмечала, что ее подзащитная не скрывалась от следствия и выехала за пределы РФ "еще до предположительного совершения инкриминируемого ей деяния". Факт отъезда из страны, по словам защиты, не связан с уголовным преследованием, "в связи с этим и наличие иного гражданства или вида на жительство в США не имеют правового значения", отмечала адвокат.
Журналистка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе* разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.
Котрикадзе объявлена в международный розыск.
Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
2 октября, 16:53