Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемая в распространении фейков о российской армии журналистка "Дождя"** Екатерина Котрикадзе* имеет вид на жительство в США, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.