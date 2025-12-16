Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США - РИА Новости, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:16 16.12.2025
https://ria.ru/20251216/kotrikadze-2062272322.html
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США - РИА Новости, 16.12.2025
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США
Обвиняемая в распространении фейков о российской армии журналистка "Дождя"** Екатерина Котрикадзе* имеет вид на жительство в США, указано в официальных судебных РИА Новости, 16.12.2025
2025-12-16T04:16:00+03:00
2025-12-16T04:16:00+03:00
сша
россия
грузия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052368074_0:88:1440:898_1920x0_80_0_0_0a9c4319b6c59bedd1f99d1164f0531f.jpg
https://ria.ru/20251001/srok-2045661678.html
https://ria.ru/20251002/sud-2045918674.html
сша
россия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052368074_0:100:1440:1180_1920x0_80_0_0_97240ec3084965514a92e5edd9688739.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, грузия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
США, Россия, Грузия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе* имеет ВНЖ США

Обвиняемая в фейках журналистка Котрикадзе имеет вид на жительство в США

© Фото : соцсети журналисткиЕкатерина Котрикадзе*
Екатерина Котрикадзе* - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : соцсети журналистки
Екатерина Котрикадзе*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Обвиняемая в распространении фейков о российской армии журналистка "Дождя"** Екатерина Котрикадзе* имеет вид на жительство в США, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Суд апелляционной инстанции… рассмотрел апелляционную жалобу защитника-адвоката… на постановление Головинского районного суда… которым в отношении Котрикадзе Екатерины Бесикиевны… гражданки Российской Федерации и Грузии, имеющей вид на жительство в США… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу…" - сказано в документах.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Журналисткам "Дождя*" Котрикадзе* и Ратниковой* грозит до десяти лет тюрьмы
1 октября, 16:28
В настоящее время уголовное дело о фейках об армии в отношении Котрикадзе* заочно рассматривает Головинский суд Москвы. Оно поступило в инстанцию в ноябре.
Адвокат Котрикадзе* в апелляционной жалобе на заочный арест отмечала, что ее подзащитная не скрывалась от следствия и выехала за пределы РФ "еще до предположительного совершения инкриминируемого ей деяния". Факт отъезда из страны, по словам защиты, не связан с уголовным преследованием, "в связи с этим и наличие иного гражданства или вида на жительство в США не имеют правового значения", отмечала адвокат.
Журналистка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Следствием установлено, что в 2022 году Котрикадзе* разместила в одном из мессенджеров несколько публикаций, которые, согласно заключению лингвистической судебной экспертизы, содержат ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.
Котрикадзе объявлена в международный розыск.
Росфинмониторинг внес её в перечень террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, признанное в РФ иноагентом, внесенное в перечень террористов и экстремистов
** СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России
Анна Монгайт* - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Журналистке Монгайт* запросили восемь лет колонии заочно
2 октября, 16:53
 
СШАРоссияГрузияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала