"Локомотив" продлил контракт с главным тренером
Новосибирский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Пламеном Константиновым на два года, сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T14:23:00+03:00
2025-12-16T14:23:00+03:00
2025-12-16T15:31:00+03:00
Новосибирский "Локомотив" продлил контракт с тренером Константиновым на два года