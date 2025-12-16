Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Игорь Кобзарь
Волейбол
 
14:23 16.12.2025 (обновлено: 15:31 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/kontrakt-2062381816.html
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером
Новосибирский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Пламеном Константиновым на два года, сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба. РИА Новости Спорт, 16.12.2025
спорт, россия, пламен константинов, локомотив (москва)
Волейбол, Спорт, Россия, Пламен Константинов, Локомотив (Москва)
"Локомотив" продлил контракт с главным тренером

Новосибирский "Локомотив" продлил контракт с тренером Константиновым на два года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПламен Константинов и Дражен Лубурич
Пламен Константинов и Дражен Лубурич - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Пламен Константинов и Дражен Лубурич. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" продлил контракт с главным тренером Пламеном Константиновым на два года, сообщается в Telegram-канале волейбольного клуба.
Новое соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
Константинов возглавил "Локомотив" в мае 2016 года. Под его руководством команда впервые в своей истории выиграла чемпионат России в 2020 году.
В текущем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 11 победами и двумя поражениями.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Волейболистки "Тулицы" прервали серию из четырех поражений
ВолейболСпортРоссияПламен КонстантиновЛокомотив (Москва)
 
