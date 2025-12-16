Рейтинг@Mail.ru
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:32 16.12.2025 (обновлено: 13:39 16.12.2025)
https://ria.ru/20251216/kontrakt-2062368031.html
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим
Тольяттинская "Лада" расторгла контракт с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T13:32:00+03:00
2025-12-16T13:39:00+03:00
хоккей
спорт
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_0:160:2200:1398_1920x0_80_0_0_d6c053b53d101da0424203d8a7d9ee2e.jpg
/20251208/khl-2060676837.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878481547_149:0:2013:1398_1920x0_80_0_0_e05f28e653274f5d81536765f89c09d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим

"Лада" расторгла контракт с канадским хоккеистом Лоуренсом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" расторгла контракт с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лоуренс присоединился к команде в июне, подписав однолетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 14 игр, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В октябре канадец был помещен в список отказов, однако из-за отсутствия предложений отправился в фарм-клуб ЦСК ВВС, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
"Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в заявлении.
Лоуренсу 23 года. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за "Сент-Джон Си Догз", "Бленвиль-Буабриан Армада" и "Галифакс Мусхедз". В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую "Сьерру" и финский "Пеликанс".
Главный тренер Торпедо Дэвид Немировски - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Шанхайские драконы" расторгли контракт с Немировски
8 декабря, 20:58
 
ХоккейСпортЛадаКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала