"Лада" расторгла контракт с канадским нападающим

Лоуренс присоединился к команде в июне, подписав однолетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 14 игр, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В октябре канадец был помещен в список отказов, однако из-за отсутствия предложений отправился в фарм-клуб ЦСК ВВС, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).