МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" расторгла контракт с канадским нападающим Джошуа Лоуренсом, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Лоуренс присоединился к команде в июне, подписав однолетнее соглашение. В текущем сезоне он провел 14 игр, в которых набрал 2 очка (1 гол + 1 передача). В октябре канадец был помещен в список отказов, однако из-за отсутствия предложений отправился в фарм-клуб ЦСК ВВС, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ).
"Хоккейный клуб "Лада" и нападающий Джошуа Лоуренс расторгли контракт по соглашению сторон. Мы благодарим Джошуа за игру и желаем успешного продолжения карьеры", - говорится в заявлении.
Лоуренсу 23 года. Большую часть карьеры он провел в системе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL), выступая за "Сент-Джон Си Догз", "Бленвиль-Буабриан Армада" и "Галифакс Мусхедз". В Европе Лоуренс выступал за швейцарскую "Сьерру" и финский "Пеликанс".
